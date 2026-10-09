Il compost di Gaia trattiene l'umidità, bene prezioso per i tempi di siccità prolungata

Il compost come risorsa per l’agricoltura e strumento per affrontare le sfide climatiche. È stato questo il tema al centro della partecipazione di GAIA alla Fiera della nocciola, che si sta tenendo a Castellero.

In collaborazione con il CIC (Consorzio Italiano Compostatori), il personale specializzato di GAIA ha allestito un punto informativo dedicato ai coltivatori di nocciole, illustrando le caratteristiche e i benefici del compost ottenuto dal recupero dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata. Ai visitatori è stata inoltre offerta la possibilità di ricevere gratuitamente alcuni sacchetti di kompost GAIA, per sperimentarne direttamente l’utilizzo.

L’iniziativa si è inserita in un momento di confronto tra tecnici e produttori, promosso da Coldiretti provinciale, durante il quale è stato fatto il punto sull’andamento della stagione corilicola. Un’annata dai risultati contrastanti, segnata soprattutto dalla siccità, che ha inciso sulla resa dei noccioleti fino a riaprire il dibattito sulla necessità di ricorrere all’irrigazione.

Proprio in questo contesto, il compost può rappresentare un valido supporto per migliorare la qualità dei terreni. Tra le sue proprietà più importanti c’è infatti la capacità di favorire la ritenzione idrica, aiutando il suolo a trattenere acqua ed elementi nutritivi in prossimità delle radici. Il suo impiego contribuisce inoltre a migliorare la struttura del terreno, con potenziali benefici per le colture.

A sottolineare l’attenzione di GAIA verso le esigenze del settore agricolo è il presidente Giancarlo Vanzino: «La politica di GAIA sul costo del prodotto è a tutto vantaggio degli agricoltori, con prezzi molto contenuti, pari a 2 euro a tonnellata, anche per ridurre l’impatto economico del trasporto e dello spandimento in campo, forse l’unico punto critico per l’utilizzo del nostro prodotto».

Il compost è disponibile per il ritiro direttamente presso l’impianto GAIA di San Damiano d’Asti, in Borgata Martinetta. Il materiale viene fornito esclusivamente sfuso: gli utilizzatori devono quindi organizzarsi con contenitori, rimorchi o camion adeguati al trasporto.

Accanto ai vantaggi per l’agricoltura, il compost riveste un ruolo importante anche sul fronte della sostenibilità ambientale. «In un’ottica ambientale, il compost è vincente da tutti i punti di vista – evidenzia l’amministratore delegato di GAIA, Flaviano Fracaro –: permette il completo recupero del 30% dei rifiuti urbani, contribuisce a trattenere le emissioni di CO₂, tra le principali cause del cambiamento climatico in atto, e riduce l’impiego di fertilizzanti chimici».

Fracaro richiama inoltre l’attenzione sull’importanza della corretta raccolta differenziata: «Come cittadini, dobbiamo fare un buon lavoro a monte, evitando di conferire nell’organico impurità come plastica o altri materiali non compostabili».

La questione dei costi e delle modalità di trasporto e distribuzione del prodotto sarà al centro anche delle prossime iniziative. In occasione della Fiera della nocciola del 2027, sempre in collaborazione con il CIC, GAIA prevede infatti di organizzare una prova pratica di spandimento, con l’obiettivo di valutare le soluzioni più efficienti per l’impiego del compost in campo e favorirne una maggiore diffusione tra gli agricoltori.