Moncalvo, il Teatro Civico svela la nuova Stagione: in scena grandi interpreti e nuove visioni

La sala consiliare del Comune di Moncalvo ha fatto da cornice alla presentazione della Stagione teatrale 2026/2027 del Teatro Civico, un percorso culturale nato dalla sinergia tra l’amministrazione comunale, la Fondazione Piemonte dal Vivo e l’associazione Arte & Tecnica.

Sette spettacoli in abbonamento, cinque appuntamenti fuori cartellone e un teatro storico che continua a investire sulla qualità della proposta artistica e sull'accoglienza del pubblico.

In programma grandi interpreti, commedia, danza, circo contemporaneo e nuove drammaturgie, con un'offerta che spazia dalla riflessione sul potere alla ricerca spirituale.

Un momento della presentazione della nuova stagione teatrale di Moncalvo. Da sinistra: Mario Nosengo, Diego Musumeci, Nadia Macis e Angela Giorgi. Foto C.L.

Ad aprire gli interventi è stato il sindaco Diego Musumeci, che ha voluto sottolineare sia il valore artistico del teatro sia l’onere materiale necessario a preservarlo: «Non è facile per un comune di 2.800 abitanti mantenere e valorizzare un immobile di questo tipo: ci vogliono continue risorse per garantirne la piena funzionalità, ma siamo fieri di investire su un autentico gioiellino all’italiana tra i più belli dell’intera provincia». Il primo cittadino ha quindi ripercorso gli importanti interventi strutturali realizzati negli ultimi mesi: «Abbiamo rinnovato completamente l'impianto luci del palcoscenico con tecnologie moderne ed efficienti, adeguate agli standard tecnici richiesti dalle compagnie nazionali, sostituito tutte le funi di sicurezza delle strutture sceniche e restaurato integralmente l'intonaco e le pareti del foyer». Guardando al futuro prossimo, Musumeci ha annunciato due nuovi cantieri: «A breve firmeremo una collaborazione con il liceo artistico per decorare l'area sottostante il palcoscenico, un modo concreto per coinvolgere i giovani nella vita civica del paese. Inoltre, puntiamo a un bando per il restauro complessivo della facciata su piazza Garibaldi, con nuovi infissi e un’illuminazione artistica dei portici e degli accessi». Una cura per le mura che trova senso solo nel momento in cui la sala si riempie: «Le strutture vuote non servono a nulla. Da soli come amministrazione non potremmo fare nulla: i veri artefici sono Arte & Tecnica e Piemonte dal Vivo, perché il teatro è ciò che accade sul palco e nella platea. Le risorse pubbliche sono sempre più scarse, ed è per questo che rivolgo un appello alle istituzioni sovracomunali affinché riconoscano e sostengano con ancor più forza questo immenso lavoro culturale».

Il cartellone in abbonamento tra grandi interpreti e nuove visioni

A illustrare l'anima del cartellone principale è intervenuta Nadia Macis per la Fondazione Piemonte dal Vivo, insieme alla collega Angela Giorgi, evidenziando il ruolo del circuito regionale: «Piemonte dal Vivo è nato proprio per sostenere gli enti locali, che spesso affrontano grandi fatiche economiche, nella costruzione di percorsi culturali d'eccellenza. Il nostro impegno dialoga direttamente con la risposta del pubblico: gli incassi e le presenze sono la linfa che rende possibile moltiplicare la qualità e la proposta artistica». La delegata della Fondazione ha poi elogiato gli sforzi del Comune: «Non è affatto scontato trovare amministrazioni che investono con tanta cura sulla parte tecnica e strutturale, prerequisito indispensabile per attrarre allestimenti di primo piano».

Il cartellone in abbonamento si articola in sette titoli capaci di attraversare registri ed epoche differenti. L'inaugurazione è fissata per il 29 novembre 2026 (ore 16) con Filippo Nigro ne Il Presidente, testo di Davide Carnevali riscritto insieme al regista Fabrizio Arcuri per interrogarsi sui meccanismi del potere e sulle fragilità di chi lo esercita. Il 18 dicembre 2026 (ore 21) salirà sul palco Matthias Martelli con Lu Santo Jullàre Françesco, capolavoro di Dario Fo riletto nell'anno del centenario della nascita del premio Nobel e a ottocento anni dalla morte di San Francesco.

Il 18 dicembre 2026 salirà sul palco Matthias Martelli con Lu Santo Jullàre Françesco. Foto di Lorenzo Porrazzini

Il nuovo anno si aprirà il 17 gennaio 2027 (ore 17) con Ape Regina, produzione della Piccola Compagnia della Magnolia scritta, diretta e interpretata da Giorgia Cerruti — originaria del vicino comune di Calliano — insieme a Davide Giglio, tra suggestioni joyciane e atmosfere noir delle grandi dive del Novecento.

Il 31 gennaio 2027 (ore 17) debutterà a Moncalvo la commedia francese Cari genitori di Emmanuel e Armelle Patron, interpretata da una coppia di maestri della scena come Amanda Sandrelli e Giulio Scarpati, per esplorare con ironia tagliente le dinamiche economiche e affettive tra genitori e figli. Grande attenzione è stata posta anche verso la drammaturgia contemporanea d'avanguardia: il 14 marzo 2027 (ore 17) la formazione BumBumFritz proporrà Dad or alive, performance con musica elettronica e videomapping. Come ha evidenziato Macis, si tratta di «uno spettacolo firmato da artisti under 30 che affronta l'urgenza dell'inverno demografico, chiedendosi cosa significhi mettere al mondo un figlio in un'epoca di precarietà e crisi climatica; dare voce alle riflessioni dei più giovani è fondamentale per capire il presente».

Il 14 marzo 2027 la formazione BumBumFritz proporrà Dad or alive. Foto Emanuela Giusto

A chiudere la stagione saranno due appuntamenti dedicati alla multidisciplinarità: il circo contemporaneo di Doppie punte della Compagnia Duo Bau il 2 aprile 2027 (ore 21), con le interpreti Maria Cortesi e Maria Sole Antognetti fisicamente unite da un'unica treccia di capelli, e la danza contemporanea del Balletto Teatro di Torino il 18 aprile 2027 (ore 17), con le coreografie di Manfredi Perego sulle note di Schubert e Bach (I love you Schubert! e Play_Bach divertissement).

Dalle note dell'anima alla ricerca spirituale: il percorso fuori abbonamento

Accanto alla rassegna principale si sviluppa un ricco cartellone di cinque appuntamenti fuori abbonamento, pensato per arricchire l’offerta cittadina con spettacoli musicali, narrazione e comicità brillante. Il presidente di Arte & Tecnica Mario Nosengo, direttore artistico della stagione teatrale di Moncalvo, ha descritto queste date come momenti di grande godibilità ed empatia scenica: il ciclo si aprirà in anticipo rispetto alla stagione principale, il 27 novembre 2026 (ore 21), con l'anteprima nazionale di Rutas dell’alma di Paola Tomalino, un viaggio acustico e confidenziale tra voce, ritmo, chitarra e movimento.

L'8 gennaio 2027 (ore 21) sarà la volta del jazz cosmopolita con il concerto Oceans apart, che vedrà la voce di Mila Ogliastro accompagnata dal pianista Tommaso Perazzo, direttamente dalla scena di New York, in un repertorio che spazia da Stevie Wonder alla musica d'autore italiana.

Per la serata di San Valentino, il 14 febbraio 2027 (ore 17), la compagnia I Melannurca proporrà l'ironia farsesca di Un matrimonio in... bianco con la regia di Antonio Giuliano.

Un momento centrale della conferenza è stato l'intervento di Fabrizio Rizzolo, atteso sul palcoscenico il 5 marzo 2027 (ore 21) con La domanda perfetta, spettacolo arricchito dal canto di Susi Amerio. L'attore e regista ha raccontato con emozione la genesi dell'opera: «Questo lavoro nasce durante i giorni più bui della pandemia, partendo proprio da una sollecitazione di Mario Nosengo che mi chiese di registrare delle letture spirituali per fare compagnia alle persone bloccate a casa. Da quei racconti è nata la storia di Italo, un ragazzo di tredici anni che avverte dentro di sé una forte inquietudine spirituale. Durante un viaggio con il padre per comprare l'olio d'oliva, il giovane entra in un santuario e incontra un maestro sufi che gli trasmette un insegnamento fondamentale: le religioni storiche purtroppo dividono, ma la religiosità unisce». Rizzolo ha quindi spiegato il cuore della narrazione: «Di fronte all'ansia del ragazzo di trovare la verità, il maestro gli raccomanda: 'Se non vuoi risposte sbagliate, non fare domande sbagliate'. Poi sigilla un foglio bianco in una busta con il suo nome, dicendogli di aprirla soltanto quando sentirà di aver trovato la domanda perfetta, quando l'orologio della vita avrà fatto il suo corso. Con le musiche legate alle grandi fedi del mondo e la splendida voce di Susi Amerio, lo spettacolo diventa un invito a fermarsi e riconciliarsi con le proprie domande più profonde».

Fabrizio Rizzolo (a destra in foto), atteso sul palcoscenico il 5 marzo 2027 con La domanda perfetta

La rassegna si concluderà il 21 marzo 2027 (ore 17) con Backstage, un suggestivo dialogo tra lirica e musical interpretato da Marianna Bonansone, dal tenore Domenico Menini e dal pianista Denis Biancucci.

Il patto con il pubblico

Nel concludere la presentazione, Mario Nosengo ha rivolto un messaggio appassionato agli spettatori e alla cittadinanza, ribadendo quanto il destino dei teatri storici dipenda dalla fedeltà della loro comunità: «I teatri non vivono soltanto di contributi comunali, bancari o regionali: si reggono sulle persone che scelgono di sedersi in poltrona. Abbiamo costruito insieme a Piemonte dal Vivo una stagione di altissimo profilo, accessibile e stimolante. Chiedo a ciascuno dei nostri storici abbonati di fare da portavoce e ambasciatore, coinvolgendo amici e vicini affinché la platea continui a crescere».

Il punto nevralgico della biglietteria resta la storica Drogheria Broda di piazza Garibaldi: «Una realtà unica che svolge questo servizio non per interesse commerciale, ma per puro affetto e spirito sociale verso Moncalvo», ha ricordato Nosengo. La rassegna si conferma inoltre parte integrante del circuito sovracomunale Le colline dei teatri, che unisce Moncalvo a Nizza Monferrato e San Damiano d’Asti, grazie al supporto di Fondazione Cr Asti, Fondazione CRT e Banca di Asti.

Per quanto riguarda i dettagli pratici, l’abbonamento ai 7 spettacoli costa 100 euro. Gli abbonati della passata stagione potranno esercitare il diritto di prelazione dal 13 ottobre al 3 novembre 2026, mentre i nuovi abbonamenti saranno acquistabili dal 4 al 17 novembre 2026 alla Drogheria Broda (telefono 0141 917143) oppure via e-mail all'indirizzo info@arte-e-tecnica.it. Chi sottoscrive la tessera avrà inoltre diritto al biglietto speciale scontato a 12 euro per gli spettacoli fuori cartellone. La vendita dei biglietti singoli partirà con le prenotazioni dal 20 novembre, aprendo le porte a una stagione che promette di riaccendere emozioni, riflessioni e senso di appartenenza.