Il caro carburanti (ma non solo) riaccende l'esasperazione del popolo dei trattori in piazza

Sono passati quasi tre anni dalla grande mobilitazione degli agricoltori che ha portato anche in piazza ad Asti i loro trattori, ma le cose sono solo peggiorate.

Lo ha confermato ieri Gabriele Ponzano, presidente dell'Associazione Agricoltori Autonomi, nata allora proprio sull'onda della protesta, durante un'assemblea che ha avuto fra i partecipanti anche numerosi iscritti astigiani.

A far scattare nuovamente la voglia di mobilitazione è il perdurante aumento del costo del gasolio, carburante ancora fondamentale per la conduzione di un'azienda agricola che lavora con mezzi di grande potenza.

«E' l'emergenza del momento, certo - ha detto Ponzano - ma non l'unica. Paradossalmente, se pure ci regalassero il gasolio, le nostre aziende continuerebbero a non guadagnare. Questo perché i costi di produzione non sono coperti, da anni ormai, dal prezzo di vendita dei nostri prodotti. Che, anche a causa del cambiamento climatico, hanno subito drastiche riduzioni in termini di volume e di resa».

Dai trattori in piazza qualche cosa è stato concesso alla categoria, tipo il credito di imposta per l'acquisto di gasolio e carburanti.

«Il Governo ha stanziato 90 milioni di euro che, divisi per le 600 mila aziende agricole realmente attive, fanno 150 euro ad azienda. Dai quali decurtare le spese di burocrazia per le pratiche di accesso. Serve aggiungere altro?» ha detto ancora Ponzano.

Molti degli agricoltori presenti hanno gridato forte tutta la loro frustrazione: «Con questa pioggia sarebbe il tempo ideale per seminare, ma a cosa serve farlo? E' aumentato il prezzo del gasolio, quello dei concimi, quello delle sementi: quando li riprendiamo questi soldi? Non ha senso andare avanti così a seminare per rimetterci».

L'assemblea di ieri sera era indetta per capire come muoversi per farsi sentire. Anche perché quello agricolo è un settore primario che non riguarda solo chi vi lavora, ma tutti i cittadini, visto che produce cibo.

L'idea della mobilitazione generale e plateale con cortei di trattori rimane sempre sullo sfondo, ma per ora Agricoltori Autonomi ha deciso di procedere per gradi.

«Sull'esempio di quanto già attuato dalle regioni di Marche e Lazio - riassume il presidente Ponzano - chiederemo alla Regione Piemonte un aiuto diretto per abbassare almeno il costo del gasolio agricolo. Lo faremo in modo ufficiale con una lettera al Presidente e all'assessore all'Agricoltura. Che riceverà anche centinaia di mail al suo indirizzo per spingerlo a chiedere lo stato di crisi del settore».

Mentre, a livello nazionale, il Coapi, che è il coordinamento cui Agricoltori Autonomi aderisce, sta valutando nuove manifestazioni di piazza.

Intanto gli agricoltori riuniti ieri hanno dato la loro adesione al corteo che si terrà sabato 17 ottobre a Torino con ritrovo in piazza Castello alle 15. Organizzato da due private cittadine, senza partiti nè associazioni, nè movimenti alle spalle, per protestare contro il caro carburanti e il caro vita.

«Qui non c'è avversione politica - specifica ulteriormente Ponzano - ma la volontà di far arrivare a chi la politica la amministra che vi è una larga fetta di popolazione che non riesce a tirare avanti. Vogliamo dare la voce alla speranza».