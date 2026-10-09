Scacchi e solidarietà ad Asti con il torneo in piazza San Secondo per sostenere l’Unicef

Ad Asti, sotto i portici di piazza San Secondo, sabato 10 ottobre alle 15 si svolgerà un torneo di scacchi aperto a tutti organizzato dal Comitato di Asti per l’Unicef in collaborazione con A.S.D. Scacchi sempre uniti.

«Una nuova edizione che, in genere, facciamo in concomitanza con la festa dei nonni e sempre con il sostegno del circolo scacchisti, – ha sottolineato Loredana Mortara, presidente del Comitato provinciale Unicef di Asti – Il ricavato di questo evento sarà interamente utilizzato per contrastare la malnutrizione infantile. Sabato saranno numerosi i tavoli e le scacchiere a disposizione dei partecipanti per cui, in caso di posti liberi, ci si potrà tranquillamente iscrivere anche all’ultimo minuto. Noi – ha continuato la presidente – saremo presenti con il nostro banchetto dove proporremo ancora l’alberello di ulivo che verrà consegnato in una borsa di tela riutilizzabile e il cui contributo verrà invece utilizzato per le varie emergenze. Poi si potranno acquistare le nostre famose Pigotte, mentre il prossimo evento sarà quello in occasione di Halloween quando – ha concluso Mortara – invece di una festa abbiamo pensato di predisporre uno stand, sempre sotto i portici di piazza San Secondo, con il “Truccabimbi”.

Qui il prossimo 31 ottobre, nel pomeriggio, con un’offerta minima di 5 euro, i piccoli potranno ricevere un trucco personalizzato per una divertente festa». La sede del Comitato Unicef è in piazza San Martino 11. Per ulteriori informazioni: comitato.asti@unicef.it oppure 349 1815535