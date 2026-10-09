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Scacchi e solidarietà ad Asti con il torneo in piazza San Secondo per sostenere l’Unicef

Sabato 10 ottobre l'appuntamento benefico contro la malnutrizione infantile. Intanto già si sta organizzando l'evento per Halloween

Monica Jarre

09 Ottobre 2026 10:15:42

Scacchi e solidarietà ad Asti con il torneo in piazza San Secondo per sostenere l’Unicef

Il sindaco di Asti Maurizio Rasero con i volontari dell'Unicef durante l'evento scacchistico dell'anno scorso

Ad Asti, sotto i portici di piazza San Secondo, sabato 10 ottobre alle 15 si svolgerà un torneo di scacchi aperto a tutti organizzato dal Comitato di Asti per l’Unicef in collaborazione con A.S.D. Scacchi sempre uniti.

«Una nuova edizione che, in genere, facciamo in concomitanza con la festa dei nonni e sempre con il sostegno del circolo scacchisti, – ha sottolineato Loredana Mortara, presidente del Comitato provinciale Unicef di Asti – Il ricavato di questo evento sarà interamente utilizzato per contrastare la malnutrizione infantile. Sabato  saranno numerosi i tavoli e le scacchiere a disposizione dei partecipanti per cui, in caso di posti liberi, ci si potrà tranquillamente iscrivere anche all’ultimo minuto. Noi – ha continuato la presidente – saremo presenti con il nostro banchetto dove proporremo ancora l’alberello di ulivo che verrà consegnato in una borsa di tela riutilizzabile e il cui contributo verrà invece utilizzato per le varie emergenze. Poi si potranno acquistare le nostre famose Pigotte, mentre il prossimo evento sarà quello in occasione di Halloween quando – ha concluso Mortara – invece di una festa abbiamo pensato di predisporre uno stand, sempre sotto i portici di piazza San Secondo, con il “Truccabimbi”.

Qui il prossimo 31 ottobre, nel pomeriggio, con un’offerta minima di 5 euro, i piccoli potranno ricevere un trucco personalizzato per una divertente festa». La sede del Comitato Unicef è in piazza San Martino 11. Per ulteriori informazioni: comitato.asti@unicef.it oppure 349 1815535

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