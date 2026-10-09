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San Damiano posticipa le date della Fiera dei Santi e della Fiera del tartufo

La decisione presa in conseguenza alla considerazione del fatto che il caldo eccessivo dell’estate può aver compromesso la quantità di tartufi

Renato Romagnoli

Renato Romagnoli

09 Ottobre 2026 09:46:17

San Damiano posticipa le date della Fiera dei Santi e della Fiera del tartufo

Il Comune di San Damiano ha spostato in avanti le date della Fiera dei Santi e di quella del tartufo. La Fiera dei Santi si terrà il 7 ed 8 novembre (il primo fine settimana coincide quest’anno con la festività di Ognissanti) mentre la Fiera del tartufo è slittata al 5 e 6 dicembre.

La decisione è stata presa insieme all’associazione dei tartufai sandamianesi, in considerazione del fatto che la calura eccessiva dell’estate può aver compromesso la quantità di tartufi, che invece potrebbero ancora aumentare con un clima più fresco.

«La stagione ha patito la siccità – spiega Andrea Bossotto, presidente dell’associazione tartufai sandamianesi “Trees and truffles" – ed al momento la qualità è ottima, ma la quantità lascia a desiderare.

La stagione di ricerca è slittata in avanti di un mese, tanto che lo scorso anno si trovavano ancora tartufi a gennaio ma la motivazione dello spostamento è legata anche a qualche evento che stiamo progettando per il contesto natalizio in cui si terrà la Fiera. Peraltro, le Fiere del tartufo crescono, tanto che sono diventate nove, da cinque che erano: la nostra si pone in un periodo ottimale per qualità e presenza di pubblico, richiamato dalle iniziative natalizie.

Per far conoscere il tartufo proseguiamo intanto con le ricerche guidate, che sono sempre molto richieste: il pubblico più entusiasta è quello dei bambini di 5-6 anni, che insieme ai genitori vengono a scoprire il fascino della ricerca e le abilità dei cani».

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