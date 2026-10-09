A Castellero la 44ª "Città della nocciola" fino a domenica, fiera di macchine agricole, degustazioni e raduno di Vespa

La Fiera della meccanizzazione agricola, giovedì 8 ottobre a partire dalle 14,30, sarà il primo appuntamento della 44esima edizione della “Città della nocciola”, l'appuntamento autunnale che Castellero aspetta tutto l'anno per celebrare il frutto più pregiato delle sue terre. Con la collaborazione di Coldiretti Asti e Pro Loco di Castellero e saranno esposti mezzi e attrezzature agricole, ci saranno aule didattiche all'aperto con i tecnici Agrion e Coldiretti.

Nei quattro giorni della fiera, che vedrà il suo culmine domenica 11 ottobre, saranno molte le iniziative che attendono i visitatori. Tra passeggiate, gara podistica, concorso fotografico, convegni, mercatini, raduno di Vespa, serate musicali, pizza e street food, senza dimenticare il pranzo della fiera di domenica, ce n'è per soddisfare tutti i gusti di chi parteciperà all'evento.

La “Resa della nocciola”, il concorso che premia la qualità delle nocciole, si terrà venerdì 9 ottobre alle 14. Tre i parametri che i frutti dovranno soddisfare per aggiudicarsi la vittoria: resa alla sgusciatura, calibratura, analisi del gusto. Cinque i premi in denaro che il Comune assegnerà ai migliori campioni. La premiazione si svolgerà domenica 11 ottobre nella sala consiliare del Municipio. Dalle 19 tutti invitati alla “Serata pizza” nella tensostruttura della fiera.

Il sabato mattina si aprirà con il laboratorio per i bimbi al Lago Stella da dove partirà, alle 10,30, la passeggiata naturalistica con la guida Fabiola Serra. Alle 15, dal piazzale del cimitero, prenderà il via la camminata “Libera tutti” organizzata da “Nocciomamme” con merenda offerta da Agrival. Alle 16,30 spazio agli atleti con la “Corsa delle nocciole”, gara podistica competitiva. Dalle 17,30 si potranno degustare al buio (bendati) le nocciole, in versione dolce e salata, con la foodblogger Irma Brizzi. Costo della degustazione 15 euro. Prenotazioni al numero whatsapp: 328 4788008. Dalle 21 serata street food con la partecipazione di Dj Toju.

Ma è la domenica che presenta il calendario più fitto della fiera. Alle 9 si inaugura il primo raduno castellerese delle Vespa, con giro turistico delle colline. Sempre alle 9 apre l'esposizione delle foto del concorso “Sua eccellenza la nocciola”, alla sua prima edizione, con la premiazione prevista nel pomeriggio alle 17 nella sala consiliare.

Alle 10,30 si aprirà il convegno “La nocciola va oltre” durante il quale il sindaco Roberto Campia presenterà il progetto “Castellero, un parco della biodiversità e tutela delle sorgive”. Il pranzo della fiera, curato dalla Pro Loco, inizierà alle 12,30 (quota di partecipazione 20 euro).

Durante tutta la giornata la piazza e le vie adiacenti ospiteranno il mercatino dei prodotti tipici e artigianali, allietati dalla musica itinerante de “La Curva Street Band”. Varie le iniziative dedicate ai più piccoli e non. Alle 14 ci sarà il battesimo della sella per grandi e piccini con giro pony con giochi a cura del Maneggio Anima Selvaggia e con le mascotte “Mora e Lampone”. Nell'area “Nocciomamme” i bimbi troveranno giochi e attività ludiche.

Alle 15 ancora una degustazione al buio, “oltre i sensi”, proposta da Irma Brizzi nella sala consiliare.

Dalle zone parcheggio bus navetta gratuito attivo per tutta la giornata.