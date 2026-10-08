Più ore e maggiore continuità per la biblioteca di Moncalvo

La Biblioteca Comunale di Moncalvo torna pienamente fruibile dalla cittadinanza con un’apertura continuativa dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 18. Un risultato importante per la città, che consente di restituire continuità a un servizio rimasto per anni fortemente ridimensionato. L’estensione dell’orario era uno degli obiettivi indicati nel programma elettorale dell’amministrazione guidata dal sindaco Diego Musumeci e arriva al termine di un percorso organizzativo e amministrativo.

Il sindaco Musumeci esprime soddisfazione per il risultato raggiunto e sottolinea l’importanza di rendere nuovamente accessibile il patrimonio librario della biblioteca. L’invito è rivolto in particolare ai giovani, affinché possano vivere questo spazio non solo come luogo di studio, ma anche come punto di incontro e di socialità.

A rendere possibile la nuova organizzazione del servizio è stato anche l’accreditamento del Comune al Servizio Civile Universale, che permette di garantire la presenza quotidiana delle giovani operatrici. Come sottolinea l’assessore Sara Zuccotto, il percorso ha richiesto un lavoro amministrativo articolato e il coinvolgimento di più persone per arrivare a una gestione più stabile della biblioteca.

Il nuovo assetto si inserisce nel lavoro di tutela e valorizzazione portato avanti negli anni dalla dipendente comunale Amalia Soligo, affiancata dal 2024 dal Consiglio di Biblioteca, presieduto dalla consigliera comunale Isabella Zuccolo e composto da cittadini volontari.

La biblioteca dispone di spazi per la consultazione e lo studio e punta così a tornare a essere anche un luogo di incontro e partecipazione per la comunità moncalvese.