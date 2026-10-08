Tra le colline del Monferrato il cenacolo delle idee: industria della Difesa e sfide dell'AI al centro del Decamerone di Grazzano Badoglio

Lontano dal frastuono delle grandi città, dalla velocità dell’informazione e dalla pressione costante dei social network, le colline piemontesi diventano ancora una volta luogo di confronto e riflessione. Alla Tenuta Santa Caterina, a Grazzano Badoglio, dal 9 all’11 ottobre si tiene la sesta edizione del “Decamerone delle Idee”, appuntamento riservato dedicato a temi economici, sociali e geopolitici.

Nata durante l’emergenza Covid traendo spunto dalla fictio boccacciana, l’iniziativa riunisce intellettuali, manager e professionisti al di fuori dei consueti circuiti metropolitani e dei percorsi mainstream. La formula prevede tre giorni di conversazioni e approfondimenti, alternati a passeggiate e momenti conviviali tra i paesaggi e i sapori del Monferrato. L’incontro non è aperto al pubblico.

Ideato da Andrea Camaiora e promosso dal Gruppo The Skill in collaborazione con il penalista Guido Carlo Alleva, il raduno nasce dalla convinzione che allontanarsi dai ritmi della quotidianità cittadina e immergersi nella bellezza possa favorire non solo nuove intuizioni, ma anche relazioni e confronti destinati a durare nel tempo. In una stagione dominata dalle relazioni digitali, il valore dell’incontro sta così nella possibilità di recuperare un confronto diretto e informale, lasciando spazio anche a temi non programmati.

Se l’edizione passata aveva affrontato le tematiche ambientali, il concetto di riparazione e i rapporti di amicizia italo-francesi in vista dell’anniversario del Trattato del Quirinale, quest’anno l’attenzione si concentra su altre priorità strategiche. Tra i temi al centro dei lavori ci sono l’industria della Difesa e l’evoluzione della comunicazione di crisi come elemento distintivo delle imprese più avanzate, dalla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro fino alle innovazioni nel settore edile. Uno spazio significativo è inoltre dedicato ai rischi legati all’uso e all’abuso dell’intelligenza artificiale, affrontati attraverso il contributo di relatori con esperienza nello scenario internazionale.

Tra gli ospiti figurano Serafino Sorrenti, Chief Information Security Officer della Presidenza del Consiglio, Enrico Della Gatta di Fincantieri e Rodolfo Belcastro del Polo nazionale Droni. Al confronto partecipano inoltre l’avvocato d’affari Cristina Ferrari, il presidente di Imaco Alessio Rossi, l’esperto di sicurezza sul lavoro Matteo Gemmiti e la filosofa Valeria Cantoni Mamiani, con competenze che spaziano dagli ambiti giuridico e tecnico a quelli manageriale e umanistico.