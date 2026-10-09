Domenica a Montiglio Monferrato la seconda giornata della Fiera nazionale del Tartufo

Domenica 11 la seconda giornata della Fiera nazionale del tartufo, ormai da diversi anni articolata in due domeniche successive, che cade quando la cerca e cavatura è iniziata da pochi giorni e terminerà il 31 gennaio 2027.

Particolarmente ricco come sempre il programma dell'evento che inizierà alle 9,30 con il raduno dei tartufai e l'apertura della fiera di prodotti tipici e generi vari con decine di bancarelle. La banda musicale di La Bersagliera di Tonco farà da colonna sonora alla giornata. Alle 10,30 al Palatartufi Cooking Truffle Show a cura dell'istituto professionale alberghiero Penna di San Damiano con la partecipazione di Cinzia Montagna.

Alle 11,15, nell'ambito di Locomonferrato, arriva il treno storico Centoporte proveniente da Torino Porta Nuova (fermate a Torino Lingotto e Asti), che trasporterà 300 turisti. Alle 11,30 torna lo spettacolare lancio del paracadutisti con il bandierone di Montiglio, che atterreranno il piazza Regina Margherita.

A mezzogiorno aprirà il padiglione gastronomico nell'area manifestazione di via alla Stazione, dove si potranno scegliere piatti tipici, dagli antipasti ai dolci. A mezzogiorno la premiazione dei piatti di tartufi con assegnazione del Cucciolo d'argento messo in palio dal Comune; parteciperanno le finaliste del concorso nazionale “La bella d'Italia” del Gruppo Azzurro di Asti.

Nel salone polifunzionale alle 12,30 la Pro Loco servirà il pranzo al prezzo fisso di 38 euro, (prenotazione allo 0141.232304). Sarà anche possibile degustare piatti con tartufo nei ristoranti ‘l Munfrà, Del Pozzo, ‘l Bric, negli agriturismi Vigneto Pardom, Fattoria Roico, La Meridiana, alla caffetteria Sant'Anna.

Al pomeriggio la “Biblioteca animata” a cura della The Other moon Company - Montiglio da Favola, Loris Gallo e la sua Bubble bike con magie e bolle di sapone, lo spettacolo di falconeria a cura di Hieramatra e la Quasi Band. Nel corso della giornata sono in programma le visite guidate alla cappella di Sant'Andrea del Castello (costo 10 euro) e alla pieve romanica di San Lorenzo, dove si può ammirare l'opera collettiva “Micromondi sotto i piedi”, realizzata dagli alunni di otto scuole coordinati da Gregorio Furnari per Germinale Monferrato Art Fest. Nella sala consiliare si potrà visitare la mostra “Curiosità dell'archivio storico di Montiglio” a cura di Giorgio Macchia, in piazza Regina Margherita la mostra d'arte “C'era una volta” di Guido Tomasone, Laura Berruto e Mirto Lupo in ricordo di Angela Calella, e la personale di Beppe Avvanzino “Carretti tra i filari”.

Alla stazione la mostra “La ferrovia Asti-Chivasso” a cura del Co.m.i.s., l'esposizione “Montiglio Monferrato modellistico nel progetto Locomonferrato”, la mostra fotografica “Montiglio Monferrato: le nostre case, le nostre colline”.

«Il nostro obiettivo - commenta il sindaco Dimitri Tasso - con questo evento è coniugare al meglio generazioni diverse fra enogastronomia, storia, cultura e tradizione, diversificando l'offerta e mettendo a fuoco le peculiarità del nostro territorio perché possa trovare apprezzamento sempre crescente sia in Italia che all'estero, seguendo fortunatamente una tendenza già in atto».