Stagione troppo secca per i tartufi, si ragiona sull'irrigazione di soccorso

La macchina della promozione della stagione del tartufo è partita e da una settimana i trifulau sono di nuovo in cerca, ma di prodotto se ne trova proprio poco o nulla. Stagione difficile come non mai. Ne parliamo con Piero Botto, presidente dell’Atam (Associazione tartufai astigiani e monferrini).

Cosa dobbiamo aspettarci?

Una stagione così siccitosa e calda non l’avevamo mai vista. Ad ora non possiamo che aspettarci una stagione scarsa come forse non è mai capitato prima.

Perché il caldo impatta così sulla nascita dei tartufi?

La forte e prolungata siccità non crea la zona umida in cui proliferano. E poi, sempre la mancanza di pioggia associata al vento fortissimo dei temporali, ha provocato la morte di tante piante tartufigene che, per loro natura, hanno radici superficiali. Continuiamo a trovarne di abbattute a terra. E lì è tutto perso.

Qualcuno comincia a parlare di irrigazione di soccorso anche per i tartufi. Che ne pensa?

Non è una pratica agronomica impossibile in via teorica, ma molto difficile da praticare nella realtà. La si può fare se si ha una tartufaia o comunque piante tartufigene in pianura, dove l’acqua ristagna quel tanto da mantenere umido il sottobosco. Inoltre bisogna avere una fonte vicina cui attingere. Ma è un campo ancora altamente inesplorato e, seppur in alcune terre da tartufo si sia provato a bagnare, non si è ancora arrivati ad uno standard di quantità e qualità di acqua, di periodo e di frequenza di irrigazione. Certo, se d’ora in avanti avremo estati così, bisognerà pensarci.

Il futuro del tartufo dunque è in un innaffiatoio?

Anche se fosse, riguarderebbe solo una piccolissima porzione di territorio in pianura che non soddisferebbe le richieste dell’indotto e porterebbe il prezzo del tartufo a livelli inaccettabili per un mercato pur già abituato a cifre stellari.

C’è speranza di salvare la stagione in atto?

Questa prima pioggia che arriva prima di metà di ottobre dà ancora qualche chances ai tartufi di formarsi. Anche se la stagione, ormai l’abbiamo capito, è sempre più spostata in avanti.