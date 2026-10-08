Giorgio Musso è il nuovo Segretario Generale della Provincia e del Comune di Asti

Ancora un cambio al vertice degli uffici amministrativi della Provincia e del Comune di Asti. Il presidente della Provincia, Simone Nosenzo, ha infatti nominato il dottor Giorgio Musso nuovo Segretario Generale titolare della sede di segreteria convenzionata tra la Provincia e il Comune capoluogo. L'incarico sarà operativo dal prossimo 1° dicembre.

Musso prenderà il posto del Segretario Donato Salvatore Marengo, nominato a metà marzo dopo l'improvviso decesso dell'ex Segretario Paolo Oreste Morra. Il dottor Marengo rimarrà in carica fino al 31 novembre. Marengo, prima dell'incarico astigiano, era stato il massimo dirigente nel Comune di Reggio Emilia e, in precedenza, segretario con funzioni di direttore generale nei Comuni di Alessandria e Mirandola (Modena).

Giorgio Musso, che sta ricoprendo il ruolo di Segretario Generale della Provincia di Cuneo e del Comune di Cuneo, è un professionista molto conosciuto nell'Astigiano. Laureato in Scienze Politiche, prima di approdare nel capoluogo della Granda, aveva già svolto l'incarico di Segretario comunale in diversi Comuni astigiani, Segretario generale della città di Canelli, ma anche a Biella e Forlì. In passato era stato più volte sindaco e assessore del Comune di Castelnuovo Don Bosco, assessore al Bilancio e all'Ambiente nella Provincia di Asti e anche consigliere provinciale.