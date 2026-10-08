Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Enti locali

Giorgio Musso è il nuovo Segretario Generale della Provincia e del Comune di Asti

Già sindaco e assessore a Castelnuovo Don Bosco, dal 1° dicembre prenderà il posto di Donato Salvatore Marengo

Riccardo Santagati

Riccardo Santagati

08 Ottobre 2026 17:17:43

Giorgio Musso

Giorgio Musso

Ancora un cambio al vertice degli uffici amministrativi della Provincia e del Comune di Asti. Il presidente della Provincia, Simone Nosenzo, ha infatti nominato il dottor Giorgio Musso nuovo Segretario Generale titolare della sede di segreteria convenzionata tra la Provincia e il Comune capoluogo. L'incarico sarà operativo dal prossimo 1° dicembre.

Musso prenderà il posto del Segretario Donato Salvatore Marengo, nominato a metà marzo dopo l'improvviso decesso dell'ex Segretario Paolo Oreste Morra. Il dottor Marengo rimarrà in carica fino al 31 novembre. Marengo, prima dell'incarico astigiano, era stato il massimo dirigente nel Comune di Reggio Emilia e, in precedenza, segretario con funzioni di direttore generale nei Comuni di Alessandria e Mirandola (Modena).

Giorgio Musso, che sta ricoprendo il ruolo di Segretario Generale della Provincia di Cuneo e del Comune di Cuneo, è un professionista molto conosciuto nell'Astigiano. Laureato in Scienze Politiche, prima di approdare nel capoluogo della Granda, aveva già svolto l'incarico di Segretario comunale in diversi Comuni astigiani, Segretario generale della città di Canelli, ma anche a Biella e Forlì. In passato era stato più volte sindaco e assessore del Comune di Castelnuovo Don Bosco, assessore al Bilancio e all'Ambiente nella Provincia di Asti e anche consigliere provinciale.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133