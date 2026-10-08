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Autunno

Termosifoni e riscaldamento, dal 15 ottobre via libera ad Asti alle accensioni degli impianti

Per le abitazioni private e gli edifici civili il valore standard è pari a 20 °C, con un margine di tolleranza di due gradi

Redazione web

Redazione web

08 Ottobre 2026 16:04:32

Termovalvole: dalla Regione proroga al 2016

Per le abitazioni private e gli edifici civili il valore standard è pari a 20 °C, con un margine di tolleranza di due gradi

Con il progressivo calo delle temperature autunnali, l'Italia si appresta a riaccendere i caloriferi nel rispetto di un preciso calendario regolato dalla normativa nazionale. Le date di avvio e la durata giornaliera del servizio non sono omogenee su tutto il territorio, ma cambiano in funzione della zona climatica di appartenenza di ogni singolo Comune. Il primo appuntamento è fissato per il 15 ottobre, giorno in cui potranno riaccendersi gli impianti nelle città inserite nella zona climatica E, area che comprende gran parte delle regioni settentrionali, compresa Asti. In questa fascia l'esercizio sarà consentito fino al 15 aprile, con un limite massimo di funzionamento di 14 ore al giorno.

Oltre alla tempistica delle accensioni, le direttive fissano parametri precisi sul livello termico negli ambienti. Per le abitazioni private e gli edifici civili il valore standard è pari a 20 °C, con un margine di tolleranza di due gradi. Nel comparto destinato alle attività industriali o artigianali la temperatura limite scende invece a 18 °C, con la medesima tolleranza.

Il sistema prevede un margine di flessibilità affidato alle amministrazioni locali. Qualora si verifichino comprovate esigenze territoriali, i sindaci possono intervenire tramite ordinanze per anticipare o posticipare i periodi previsti, variare il monte ore giornaliero o disporre un ulteriore contenimento delle temperature.

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