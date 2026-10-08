Manovra, l'appello dei piccoli Comuni dell'Astigiano: «Ripristinare i fondi del Decreto Crescita»

In vista della definizione della prossima Legge di Bilancio, anche i Comuni di minori dimensioni della provincia di Asti sollecitano il ripristino delle risorse statali per la messa in sicurezza del territorio e l'efficienza dei servizi locali. I sindaci del territorio chiedono al Governo di reinserire nella pianificazione finanziaria i contributi straordinari originariamente previsti dal Decreto Crescita (D.L. 34/2019), azzerati nell'ultimo biennio. A farsi promotori dell'iniziativa istituzionale sono Andrea Gamba, sindaco di San Martino Alfieri e consigliere provinciale, e Diego Musumeci, sindaco di Moncalvo e vicepresidente di Anci Piemonte.

Al centro dell'istanza vi sono i fondi destinati ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, misura che nel quadriennio 2020-2023 assegnava circa 80.000 euro annui a ciascun ente. Tali dotazioni consentivano alle amministrazioni di programmare ed effettuare interventi mirati per la tutela del patrimonio comunale, l'adeguamento degli edifici scolastici e la sicurezza della rete stradale. Tuttavia, dopo il ridimensionamento a 50.000 euro registrato nel 2024, la misura ha subito un azzeramento completo per l'esercizio 2025.

La richiesta di ripristinare il contributo nasce dall'esigenza di sostenere le piccole comunità locali di fronte a crescenti difficoltà gestionali ed economiche. Oltre all'aumento dei costi operativi e delle utenze per le strutture pubbliche, i municipi devono affrontare la carenza organica di personale amministrativo e tecnico, l'incremento delle richieste di assistenza sociale e i continui oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture e della viabilità locale.

Sulla gravità della situazione e sulla necessità di trovare coperture idonee è intervenuto Andrea Gamba, che ha espresso la posizione dei piccoli centri: «Riteniamo auspicabile una riaffermazione di questi contributi. In un contesto in cui la manovra economica è in fase di stesura, confidiamo che si possano individuare le coperture idonee per integrare quanto tolto. Senza queste dotazioni finanziarie, sommate ai generali vincoli di bilancio e alla rigidità delle spese di funzionamento, la capacità programmatica delle piccole comunità risulta fortemente limitata».

A rimarcare la funzione essenziale di tali risorse per la continuità operativa dei municipi è stato Diego Musumeci, sottolineando i rischi legati ai tagli: «Si tratta di stanziamenti fondamentali per garantire presidi di sicurezza e servizi di prossimità ai cittadini. Con tali fondi i piccoli Comuni potevano pianificare interventi continui. La combinazione tra minori trasferimenti e maggiori competenze gestionali rischia di paralizzare l'attività manutentiva ed erogativa. Anci Piemonte, che rappresenta un territorio caratterizzato da un'elevata presenza di piccoli centri, ha espresso a più riprese l'esigenza di un confronto strutturato su questi temi».

Il vicepresidente Musumeci presenterà formalmente la questione ai vertici regionali di Anci Piemonte, affinché l'associazione possa farsi promotrice di una posizione condivisa ed interloquire direttamente con le sedi ministeriali e parlamentari a Roma. Andrea Gamba e Diego Musumeci hanno quindi formulato un invito congiunto all'esecutivo e alla rappresentanza parlamentare affinché nella stesura finale della manovra si confermi l'attenzione verso i piccoli centri, considerati pilastri della coesione sociale e della tutela territoriale: «L'obiettivo condiviso è assicurare equilibrio ed efficienza a enti che erogano quotidianamente servizi primari. Auspichiamo che le esigenze dei piccoli enti della provincia di Asti e dell'intero territorio piemontese possano trovare il giusto ascolto nel dialogo istituzionale con l'esecutivo».