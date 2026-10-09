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Tradizione

L'Ordine dei Cavalieri delle Terre di Asti e del Monferrato celebra a Maranzana il "Solenne Capitolo della Vendemmia"

Tra Babaci e valorizzazione del territorio: un bando con tre borse di studio, investitura di quattro cavalieri, arte e cucina d'autore accompagnate dai vini de La Maranzana

Monica Jarre

09 Ottobre 2026 08:36:01

L'Ordine dei Cavalieri delle Terre di Asti e del Monferrato celebra a Maranzana il "Solenne Capitolo della Vendemmia"

L’Ordine dei Cavalieri delle Terre di Asti e del Monferrato ha celebrato a Maranzana, paese dei Babaci, il “Solenne Capitolo della Vendemmia”.

La scelta del sito è stata guidata dalla volontà di riscoprire e valorizzare il patrimonio culturale e storico oltre che occasione per far conoscere un territorio ai margini della provincia di Asti. Un luogo singolare animato, appunto, da “Babaci”, grandi pupazzi di stoffa somiglianti a reali abitanti del paese (ad oggi sono circa centosessanta) che, dal 2016, hanno iniziato ad essere posizionati in punti strategici di Maranzana intenti a svolgere antichi mestieri.

Il Capitolo è stato ospitato nei locali della cantina “La Maranzana”, punto di riferimento dei viticoltori della zona, dove il Gran Maestro Rolando Doglione ha relazionato sulle attività svolte dall’Ordine e sui progetti futuri, in particolare sulla stesura di un bando riservato alle classi quinte degli Istituti Superiori di Asti e Alessandria (già inviato alle scuole) che prevede l’assegnazione di tre borse di studio per lavori svolti dagli alunni sulle specificità del nostro territorio.

Durante la cerimonia sono intervenuti il sindaco di Maranzana, Federico Sciutto e la presidente dell’Associazione Culturale “Giacomo Bove”, Maria Teresa Scarrone e sono stati investiti quattro nuovi cavalieri: Massimo Anedda, consulente di una banca di investimenti operante sul territorio nazionale; Fulvio Brizio, avvocato prevalentemente in diritto civile, tributario e sportivo a Torino; Claudio Pietro Nuti, medico e Maggiore Medico esercitante ad Asti e Guido Saracco, già Rettore del Politecnico di Torino e attualmente Presidente di Astiss.

Dopo il solenne giuramento dei neo-cavalieri, il Capitolo si è concluso con la presentazione del “Menù d’Autore”, interpretato dall’artista astigiano Ottavio Coffano e raffigurante uno scorcio di Maranzana; la stessa opera, incorniciata, è stata donata al Comune e all’Associazione “Giacomo Bove” mentre alla cantina è stata consegnata una pergamena di ringraziamento infine, il ristorante “Da Erminio” di Mombaruzzo ha preparato piatti casalinghi e del territorio, un susseguirsi di eccellenze gastronomiche combinate con i grandi vini della cantina “La Maranzana”.

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