Sciabole napoleoniche e pistole d'epoca donate ai Musei Civici di Asti

Nessuna spesa per il Comune, ma un risultato di certo interessante per gli appassionati di storia militare. I Musei Civici di Asti si arricchiscono con una donazione decisamente curiosa: un piccolo arsenale d'epoca, regalato alla Città da tre generosi privati cittadini.
Tra i pezzi forti spuntano due sciabole della cavalleria napoleonica dell'Ottocento insieme a una pistola a tamburo stile Colt dello stesso secolo. Ma non è finita qui: la collezione comprende anche due mini-pistole a tamburo a cavallo tra il 1770 e il 1800, due fucili a canna lunga e persino una carabina a due canne a polvere da sparo risalente alla fine del Settecento.
L’intero "pacchetto" storico, dal valore stimato intorno ai 1.000 euro, è stato ufficialmente accettato dalla Giunta su proposta dell'assessore alla Cultura Paride Candelaresi. I beni culturali acquisiti andranno a incrementare la Collezione del Museo Civico di Asti, attualmente conservata in deposito a Palazzo Mazzetti.