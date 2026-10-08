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Sciabole napoleoniche e pistole d'epoca donate ai Musei Civici di Asti

L'amministrazione ha accettato la donazione di tre privati che andrà ad arricchire la collezione depositata a Palazzo Mazzetti

Riccardo Santagati

Riccardo Santagati

08 Ottobre 2026 11:41:41

Sciabole napoleoniche e pistole d'epoca donate ai Musei Civici di Asti

Sciabole napoleoniche e pistole d'epoca donate ai Musei Civici di Asti [foto realizzata con I.A.]

Immagine generata con AI
Nessuna spesa per il Comune, ma un risultato di certo interessante per gli appassionati di storia militare. I Musei Civici di Asti si arricchiscono con una donazione decisamente curiosa: un piccolo arsenale d'epoca, regalato alla Città da tre generosi privati cittadini.

Tra i pezzi forti spuntano due sciabole della cavalleria napoleonica dell'Ottocento insieme a una pistola a tamburo stile Colt dello stesso secolo. Ma non è finita qui: la collezione comprende anche due mini-pistole a tamburo a cavallo tra il 1770 e il 1800, due fucili a canna lunga e persino una carabina a due canne a polvere da sparo risalente alla fine del Settecento.

L’intero "pacchetto" storico, dal valore stimato intorno ai 1.000 euro, è stato ufficialmente accettato dalla Giunta su proposta dell'assessore alla Cultura Paride Candelaresi. I beni culturali acquisiti andranno a incrementare la Collezione del Museo Civico di Asti, attualmente conservata in deposito a Palazzo Mazzetti.
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