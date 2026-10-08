In Provincia il confronto tra Regione, Comuni e tecnici su emergenze e territorio

La sala consiliare del palazzo della Provincia di Asti ha ospitato la prima riunione dell'assessorato regionale alle Opere Pubbliche, Difesa del suolo e Protezione civile, dal titolo "Insieme per comunità più resilienti: prevenire, affrontare e ricostruire insieme".

L'appuntamento, rivolto a sindaci, amministratori locali e tecnici comunali, insieme agli uffici regionali decentrati sul territorio provinciale. L'obbiettivo era proprio quello di favorire un confronto operativo sulle modalità di intervento in occasione degli eventi calamitosi e sulla gestione della fase successiva all'emergenza.

«È stato un importante momento di confronto operativo tra gli enti territoriali sulle modalità di intervento in occasione di eventi calamitosi e sulla gestione della fase successiva all’emergenza», ha dichiarato il presidente della Provincia di Asti, Simone Nosenzo.

Al centro dei lavori si pone la necessità di rafforzare il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali, soprattutto nelle delicate fasi che seguono un evento calamitoso. L’assessore regionale Marco Gabusi ha sottolineato l’importanza di prestare particolare attenzione alle strategie, agli strumenti disponibili e alle modalità operative, così da garantire interventi tempestivi ed efficaci a tutela dei territori e delle comunità.

La sessione tecnica invece ha affrontato le procedure relative alla primissima fase di emergenza, insieme al coinvolgimento della Protezione Civile e ai settori tecnici decentrati regionali. Sono state spiegate le modalità di attivazione degli interventi in caso di eventi calamitosi, sia per quanto riguarda le opere pubbliche sia per i soggetti privati, insieme al quadro applicativo della Legge regionale 38/78 e alle ordinanze contingibili e urgenti.

Sono stati approfonditi anche i criteri regionali per la rilocalizzazione preventiva degli immobili residenziali situati in aree esposte a rischio idraulico e idrogeologico, tema rilevante nel campo delle strategie di prevenzione e di riduzione dei rischi sul territorio.

I lavori, moderati da Graziano Volpe, dirigente del settore Infrastrutture e Pronto Intervento, sono proseguiti con l’intervento della direzione Opere Pubbliche, rappresentata da Bruno Ifrigerio. La parte conclusiva dell’incontro è stata dedicata ai quesiti e agli approfondimenti, con un confronto diretto tra i relatori, i sindaci e i tecnici comunali.

Per la Provincia di Asti, ha concluso Massaglia, la riunione ha rappresentato un’occasione per favorire il dialogo tra i diversi livelli istituzionali e condividere strumenti e procedure utili a rendere più sicura e resiliente la gestione del territorio. «Prevenire, affrontare e ricostruire insieme significa rafforzare la capacità delle istituzioni di intervenire con tempestività, mettendo in rete competenze, risorse e conoscenze per garantire risposte efficaci alle esigenze dei cittadini».