A Viatosto l'associazione di volontariato Bassma insieme per “Puliamo il Mondo”

Dieci bambini e nove volontari adulti dell'Associazione di volontariato Bassma, si sono rimboccati le maniche sabato scorso per partecipare alla campagna “Puliamo il Mondo”, dedicando un'intera giornata alla pulizia del territorio nella zona di Viatosto. Un’iniziativa con una partecipazione trasversale che ha coinvolto anche i più giovani.

Il gruppo era composto da dieci bambini, di età compresa tra i 4 e i 12 anni, affiancati da nove volontari adulti. Durante l’attività sono stati raccolti diversi tipi di rifiuti, tra cui vetro, cartone e plastica, contribuendo concretamente a rendere più pulita e decorosa la zona.

Molto importante è stato il coinvolgimento dei bambini, chiamati non solo a dare una mano, ma anche a comprendere l’importanza di prendersi cura degli spazi in cui vivono. Tra i partecipanti c’era anche Wael, appena quattro anni, che al termine dell’attività ha raccontato con la semplicità dei suoi anni la propria soddisfazione: «Sono contento di aver aiutato a pulire. Mi piace fare pulito e tenere bella la nostra città».

Più articolata, invece, la riflessione di Safae, 12 anni, che ha voluto sottolineare il valore della partecipazione: «Per me questa iniziativa è un modo per dimostrare il nostro amore per la città in cui siamo cresciuti. Pulire insieme ci fa sentire parte di una sola comunità e spero che il nostro esempio spinga anche altri giovani a prendersi cura dell’ambiente».

Un messaggio condiviso anche da Taha Fantasse presidente dell’associazione, che sottolinea come iniziative di questo tipo vadano oltre il semplice volontariato. «Non è solo volontariato, ma un dovere di tutti per proteggere la nostra città», spiega, evidenziando soprattutto l’importanza di trasmettere ai più giovani il rispetto per l’ambiente e per il territorio in cui sono cresciuti.

«È fondamentale insegnare ai nostri giovani a prendersi cura dell’ambiente. Essendo cresciuti qui, è essenziale che si sentano parte integrante di questa società, contribuendo con orgoglio al suo benessere», aggiunge.

L’attività di sabato rappresenta uno dei tanti momenti in cui l'associazione dimostra il proprio impegno nel sociale e nella vita della città. L’associazione sarà infatti presente anche domenica prossima al “Tavolo del Volontariato”, organizzato dal Centro di Volontariato di Asti.

Numerosi anche gli appuntamenti già in programma per i prossimi mesi, il 17 ottobre ad Asti si terrà la terza edizione del torneo di calcio a 5 organizzato dall’associazione, che vedrà confrontarsi 12 squadre di diverse nazionalità.

A dicembre, invece, è prevista una giornata dedicata ai bambini della città, con sport e animazione e al termine un buon pasto condiviso.

Ma lo sguardo dell'associazione non si ferma ed è già rivolto al prossimo anno, quando l’associazione punta ad ampliare ulteriormente le proprie attività con un programma che comprenderà escursioni, eventi sportivi e iniziative culturali.

L'Associazione

Nata ad Asti nel 2023, in poco tempo l’associazione di volontariato Bassma ha saputo conquistare un posto di rilievo nella rete solidale cittadina. Dietro a questo progetto c’è un gruppo di giovani che ha deciso di dare forma a un sogno: costruire spazi di incontro, crescita e condivisione, con particolare attenzione ai bambini e ai ragazzi. Il nome scelto, Bassma (بسمة), significa “sorriso” in arabo. Un simbolo che racchiude bene lo spirito del gruppo: portare gioia, speranza e positività nelle vite delle persone, attraverso azioni concrete e gesti quotidiani. Non a caso il principio che guida ogni attività è semplice ma potente: “Uniti per un sorriso”.