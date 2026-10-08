L’Asti Docg pedala al fianco del Gran Piemonte

L’Asti Docg sale in sella e segue da tappa a tappa il Gran Piemonte. Le bollicine aromatiche piemontesi saranno infatti l’official wine della 110ª edizione della storica corsa ciclistica maschile, che giovedì 8 ottobre prenderà il via da Asti per concludersi a Bra dopo 185 chilometri di gara.

Per il Consorzio Asti Docg si tratta di un nuovo ingresso nel mondo dello sport, dopo le esperienze legate al tennis, con le Atp Finals, e alla pallavolo, con la sponsorizzazione di Reale Mutua Fenera Chieri’76 Volleyball. Questa volta il palcoscenico è quello delle due ruote, in una competizione che attraverserà anche alcuni dei paesaggi vitivinicoli piemontesi riconosciuti Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

«Il Gran Piemonte, che tocca alcuni dei luoghi simbolo della viticoltura piemontese, esprime perfettamente il legame tra sport e territorio – sottolinea Stefano Ricagno, presidente del Consorzio Asti Docg -. Il ciclismo è da sempre una disciplina capace di valorizzare i luoghi che percorre raccontandone paesaggi, tradizioni e comunità. Affiancare le nostre bollicine a questa competizione significa quindi accompagnare un evento radicato in Piemonte ma allo stesso tempo capace di parlare a un pubblico appassionato nazionale e internazionale».

L’Asti Docg sarà protagonista anche nel momento delle premiazioni. In qualità di vino ufficiale della manifestazione, infatti, sarà presente sul podio con una speciale bottiglia realizzata appositamente per l’occasione.

La partnership prevede inoltre l’esclusiva merceologica per la categoria vino e una presenza del Consorzio negli spazi più visibili della corsa: dai gradini del podio al pannello di retro-podio personalizzati, fino ai 48 metri di banner pubblicitari distribuiti lungo il percorso.

Il Gran Piemonte è una corsa di categoria Pro del calendario della Coppa Italia delle Regioni. Al via sono attesi 15 World Teams, tra cui la UAE Team Emirates, la formazione che lo scorso anno si è imposta con il messicano Isaac Del Toro. Anche la start list dell’edizione 2026 si annuncia di alto profilo, con corridori del calibro di Brandon McNulty e Michael Matthews (primo e secondo classificato ai mondiali di ciclismo su strada lo scorso settembre a Montreal), lo stesso Del Toro e Mads Pedersen, vincitore della Maglia Verde al Tour de France.