Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Sindacato

Le sfide del lavoro e dell'intelligenza artificiale, anche la Cisal di Asti al Consiglio nazionale di Rimini

La delegazione piemontese presente per difendere salari, contrattazione collettiva e livelli occupazionali in un momento delicato tra innovazione tecnologica e timori per i costi energetici che gravano su aziende e famiglie

Riccardo Santagati

Riccardo Santagati

07 Ottobre 2026 16:10:00

Le sfide del lavoro e dell'intelligenza artificiale, anche la Cisal di Asti al Consiglio nazionale di Rimini

La delegazione piemontese presente al Consiglio Nazionale della Cisal

Si è concluso a Rimini, dopo tre giornate di lavori, dal 5 al 7 ottobre, l'annuale Consiglio nazionale della Cisal, l'importante appuntamento sindacale che ha visto riunite tutte le confederazioni e i dirigenti nazionali con il segretario generale Franco Cavallaro. L'incontro si è focalizzato, tra gli altri temi, sulle priorità strategiche per tutelare i lavoratori di fronte a uno scenario economico e sociale segnato da forti incertezze, con un'attenzione centrale verso le nuove forme di protezione necessarie nell'era dei cambiamenti tecnologici.

Al Consiglio Nazionale ha partecipato anche l'astigiano Arduino Adelchi Ghittino, commissario Cisal Unione di Asti e Alba nonché segretario Cisal Terziario per lo stesso territorio. Ghittino ha fatto parte della delegazione Cisal del Piemonte composta dal segretario regionale Michele Schifone, dal segretario regionale Faisa Cisal Vincenzo Filoramo, da Giuseppe Catizone per il Caf Cisal Piemonte, dal segretario dell'Unione Cisal di Torino Antonio Galia e dalla coordinatrice del Cpo Cisal Francesca Turcutto. Insieme ai rappresentanti delle altre regioni, la squadra piemontese ha portato al tavolo delle discussioni le istanze territoriali di lavoratori e pensionati.

Al termine delle sessioni congressuali, il commissario Ghittino ha tracciato il bilancio dell'incontro sottolineando l'urgenza di guardare al futuro con determinazione. «Durante i lavori - commenta - sono stati definiti i prossimi obiettivi strategici, con particolare attenzione alle future sfide legate all'avvento dell'intelligenza artificiale e alla crescente necessità di protezione per i lavoratori». Il quadro delineato evidenzia infatti come la trasformazione digitale e l'impatto dei nuovi algoritmi richiedano un paradigma sociale rinnovato, capace di bilanciare le opportunità tecnologiche con la salvaguardia dei livelli occupazionali, della sicurezza e delle retribuzioni.

La relazione del segretario generale Franco Cavallaro ha poi riassunto le grandi tematiche di politica economica che la confederazione intende affrontare nel confronto costante con le istituzioni. Nonostante la crescita dell'occupazione, il sindacato ha richiamato l'attenzione sulla debolezza dei salari reali, sebbene alcuni interventi fiscali abbiano comunque sostenuto i redditi, sul caro energia e sulle disuguaglianze territoriali e di genere, ribadendo la centralità della contrattazione collettiva, del pluralismo sindacale e di criteri trasparenti per la misurazione della rappresentatività. L'organizzazione sindacale si conferma pronta a rafforzare la propria autonomia e la presenza capillare nei luoghi di lavoro per garantire dignità e tutela dei diritti di tutti i lavoratori.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133