Chi vuol partecipare al mercatino di Ferrere Miele?

È entrata nel vivo la macchina organizzativa della 13.ma edizione di Ferrere Miele, la fiera più dolce dell'anno in programma domenica 18 ottobre 2026 a Ferrere, nell'Astigiano.

Accanto al miele e al mondo dell'apicoltura, cuore della manifestazione, la giornata offrirà uno spazio importante alla mostra-mercato dedicata ai prodotti tipici, alle eccellenze agroalimentari, all'artigianato e alle realtà produttive del territorio.

Per questo motivo il Comitato organizzatore invita produttori, trasformatori, aziende agricole, artigiani e commercianti di prodotti tipici ad aderire all'evento e a diventare protagonisti di una giornata pensata per mettere in contatto le realtà del territorio con un pubblico ampio.

Partecipare a Ferrere Miele significa avere a disposizione una giornata dedicata alla promozione delle proprie produzioni all'interno di un evento che unisce tradizione, enogastronomia, cultura, spettacolo e attività.

Il programma 2026 prevede infatti degustazioni e incontri con gli apicoltori, prodotti tipici, artigianato e hobbistica, mostre, musica e numerose attività collaterali: dalla cerca del tartufo alla passeggiata degli alveari, dalla falconeria agli spettacoli di burattini, fino al raduno di supercar e Ferrari, alle auto storiche, ai trattori d'epoca e alle attività con gli asinelli.

Una proposta articolata che punta a richiamare visitatori, famiglie, appassionati e curiosi, creando un contesto favorevole anche per chi vuole presentare e far conoscere i propri prodotti.

Ferrere Miele nasce con l'obiettivo di promuovere e valorizzare la produzione apistica regionale e, più in generale, le realtà agricole, artigianali e commerciali legate al territorio.

La mostra-mercato rappresenta quindi un'occasione concreta per presentare le proprie produzioni, raccontare la propria attività e incontrare direttamente il pubblico.

Il successo del Concorso regionale Ferrere Miele, che quest'anno ha raccolto 250 campioni di miele, conferma inoltre la forte partecipazione del mondo produttivo alla manifestazione.

Per gli espositori significa poter contare su una manifestazione costruita non soltanto intorno alla vendita, ma soprattutto sullapresenza del pubblico, sull'incontro diretto e sulla valorizzazione delle produzioni.

Il Comitato organizzatore invita quindi tutte le realtà interessate a cogliere l'opportunità di partecipare alla Mostra-Mercato Ferrere Miele. Possono aderire produttori, aziende agricole, trasformatori, artigiani, commercianti e nuove aziende interessate a presentare i propri prodotti e la propria attività.

Per iscriversi è sufficiente compilare la domanda di partecipazione, indicando la tipologia dei prodotti proposti e l'area espositiva necessaria.

Per informazioni e per ricevere la documentazione: Comitato organizzatore “Ferrere Miele” Via IV Novembre, 14 – Ferrere (Asti), Tel. 0141 932008 – Email:ferreremiele@gmail.com.

Sito ufficiale:www.ferreremiele.it