Una tv fatta di rifiuti (riciclati)

Di quei televisori con tubo catodico oggi non ne esistono quasi più nelle case degli italiani. Sono il simbolo dell'obsolescenza tecnologica ma anche della necessità di smaltire i rifiuti elettronici (RAEE) che contengono componenti rari e preziosi per il mondo del riciclo. E, da qui, l'importanza di recuperare tutto quello che si può da ciò che non si utilizza più.

Concetti importanti che Noemi Banchero, 19 anni, studentessa universitaria di Genova, è riuscita a concentrare in un disegno unico, realizzato a pixel cui hanno dato vita gli operatori del Polo di trattamento dei rifiuti di Valterza di Gaia spa, la società che si occupa della gestione degli impianti di smaltimento astigiani.

Il televisore disegnato a pixel (completo di antenna, piedini e barre colorate del segnale di prova) ha preso forma su una superficie di 100 mq, al Polo Trattamento di Gaia attraverso 61 blocchi di rifiuti pressati pronti per il riciclo, accuratamente selezionati per comporre una tavolozza geometrica: 35 blocchi di cassette mercatali di plastica nera, 6 blocchi di plastica verde ed altrettanti di plastica blu, 4 blocchi di acciaio, altrettanti di alluminio, 3 blocchi di plastica mista, 3 blocchi di carta

L'opera di Noemi si intitola “TV” è risultata la vincitrice della di “RePixed 2 - 100% recycled pixel”, la open call per menti creative, nata nel 2024 e giunta alla seconda edizione, promossa da GAIA S.p.A. (Gestione Ambientale Integrata dell’Astigiano), Imperfect e i Consorzi nazionali per il riciclo degli imballaggi: CIAL (alluminio), COMIECO (carta e cartone), COREPLA (plastica) e RICREA (acciaio).

«Da bambini ci dicevano sempre di non stare troppo vicini alla TV – spiega Giancarlo Vanzino, Presidente di GAIA – Con RePixed lo ripetiamo da due edizioni: le cose si capiscono solo alla giusta distanza. Se da vicino un cumulo di scarti può sembrare solo un rifiuto, guardandolo dall'alto e con la giusta prospettiva diventa altro, materia da riutilizzare e offre una concreta possibilità di futuro sostenibile».

«L'opera vince grazie a un'idea estremamente originale e a una composizione pulita e di grande modernità – prosegue Flaviano Fracaro, Amministratore Delegato di GAIA – Il contrasto concettuale è suggestivo: il televisore, simbolo del virtuale, viene ricostruito con la materia concreta, i cubi di rifiuti stoccati per il recupero. Questa tavolozza del riciclo racconta l'economia circolare in modo iconico e il Polo trattamento rifiuti di GAIA diventa il palcoscenico dove si realizza, con creatività e concretezza, la rinascita dei materiali».

«Ho scoperto RePixed quest'estate – racconta la vincitrice Noemi Banchero – e ho partecipato perché il progetto mi ricorda i videogiochi, una mia grande passione. Mi ha affascinato l'idea che un'opera possa prendere forma con materiali di rifiuto, con ciò che consideriamo scarto possa diventare arte proprio dove il recupero avviene».

La giuria composta da referenti di GAIA, dei Consorzi e dell'agenzia imperfect ha valutato i 94 elaborati, l’età media dei partecipanti è di 34 anni (si va dagli 11 anni di Eluis Nanaj ai 67 anni (Luciano Caggianello) ha deciso il podio: al primo posto il lavoro di Noemi Banchero, al secondo "La fortuna del riciclo" di Luciano Caggianello, 67 anni di Voghera, al terzo "Raccoltaruga" di Daniele Colletti, in arte Deudan, 27 anni di Palermo.

Video della realizzazione dell’opera sul sito di GAIA :

https://gaia.at.it/materiali_multimedia/repixed-2-la-2-edizione-dellopen-call-che-fa-dei-rifiuti-unopera-darte/

Video sul canale You Tube di GAIA: https://youtu.be/4AFWi7oc7JM