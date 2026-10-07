Tutte le novità dell'edizione 2026 di Rosso Barbera al castello di Costigliole [VIDEO]

Ultimi preparativi a Costigliole d'Asti per una nuova edizione di Rosso Barbera, la grande vetrina del vino principe del territorio. L’appuntamento allestito dal Comune è in programma nei pregevoli saloni del piano nobile del castello dal 30 ottobre al 3 novembre.

«Quattro giorni di eventi per la più longeva manifestazione dedicata al vino Barbera: da oltre 40 anni a Costigliole si celebra la Barbera con un appuntamento che rappresenta il più grande banco d’assaggio dedicato alla Barbera, ma non solo - annuncia il sindaco di Costigliole Enrico Cavallero - Ad attendere i visitatori ci saranno oltre 200 produttori e 500 vini in degustazione. Quattro giornate dedicate al vitigno principe del nostro territorio, ma insieme a Rosso Barbera ci saranno anche Delizie al Barbera e Pianeta grappa, che proporrà in degustazione oltre 100 distillati degli opifici più importanti d’Italia».

Ad attendere i visitatori al più grande banco d'assaggio della Barbera ci saranno oltre 200 produttori e 500 vini in degustazione

Pochi giorni fa la rassegna Rosso Barbera si è guadagnata anche un prezioso palcoscenico a livello nazionale: grazie alla presenza di una delegazione di costigliolesi tra il pubblico, Gerry Scotti l'ha citata più volte durante la trasmissione tv di Canale 5 La ruota della fortuna, gioco a quiz ai vertici degli ascolti nella fascia oraria della prima serata (si stimano oltre 4 milioni e mezzo di telespettatori ogni sera). Gerry Scotti, oltre ad essere tra i più affermati conduttori tv, è anche un produttori di vini, tra cui una Barbera Doc: e i suoi vini sono stati presenti in degustazione proprio a Rosso Barbera.

Per l’edizione 2026 di Rosso Barbera sono in serbo alcune novità: «Tre novità importanti abbiamo preparato per la rassegna dedicata alla Barbera - anticipa il primo cittadino costigliolese - Intanto sono in programma due serate pensate appositamente per i giovani all’insegna di musica e cocktail, accanto ai vini in degustazione: una sarà in calendario prima dell’evento, “Aspettando Rosso Barbera”, l’altra nella serata del sabato; inoltre, attraverso un apposito voucher si potranno acquistare direttamente in azienda i vini degustati durante la rassegna, con la possibilità anche di visita della stessa azienda; e infine, sarà messo in rilievo un particolare aspetto storico: Costigliole è la “Capitale della Barbera”, con il suo territorio vitato a Barbera più esteso al mondo, e negli anni intorno al 1840 proprio a Costigliole nacque la prima enoteca pubblica. Durante Rosso Barbera saranno esposti al pubblico importanti documenti storici, ma anche bottiglie e anfore di quell’epoca».

A Rosso Barbera, inoltre, la possibilità di prenotare on line, approfittando dell’opportunità dell’ingresso scontato a 20 euro, anziché il biglietto a 30 euro da acquistare al momento alle casse.