CPIA: nuovi spazi all’Enofila, lunedì sono entrati i primi studenti

Gli studenti del CPIA 1 Asti “Maestro Eugenio Guglielminetti”, lunedì 5 ottobre sono entrati nelle nuove aule all'interno dell'Enofila messi a disposizione dal Comune di Asti. Nela nuova sede, sono già iniziate le attività didattiche per gli studenti.

Ad accoglierli erano presenti l'assessore comunale all'Istruzione Loretta Bologna, Francesca Bosia dell’Ufficio Scolastico Territoriale e il dirigente scolastico del CPIA Davide Bosso. L'apertura delle nuove aule coincide con un momento di forte crescita per l’Istituto Statale di Istruzione degli Adulti, che negli ultimi anni ha ricevuto sempre più iscrizioni, e di conseguenza, avuto la necessità di disporre di nuovi spazi.

Durante l'anno scolastico 2025/26 il CPIA ha registrato complessivamente 3894 iscritti, provenienti da quasi cento Paesi. Sono stati 2281 gli studenti dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, 423 quelli iscritti al primo livello per il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo e 106 quelli del secondo periodo, propedeutico alla prosecuzione degli studi nella scuola superiore.

Questi numeri registrano una realtà sempre più articolata e hanno reso necessario trovare nuovi ambienti in cui organizzare le attività. Da qui, la collaborazione tra il Comune e il dirigente Bosso per individuare una soluzione concreta e realizzabile. L'Amministrazione comunale ha messo così a disposizione sette aule dell'Enofila, mentre il CPIA si è occupato direttamente della loro sistemazione e del loro arredamento, rendendole operative in breve tempo.

«Dare spazio all’istruzione significa dare spazio alle persone e al loro futuro – aggiunge l’assessore all’Istruzione Loretta Bologna –. Con il CPIA investiamo in opportunità, inclusione e crescita per la nostra comunità».

L’Enofila diventa un nuovo punto della rete di spazi utilizzati dal CPIA, che opera non solo ad Asti, ma anche a Canelli, Nizza Monferrato e Villafranca d’Asti. L’istituto propone percorsi di italiano L2, corsi per il conseguimento dei titoli di studio e attività realizzate in collaborazione con gli istituti superiori, oltre a un’offerta formativa rivolta alla popolazione adulta che comprende anche lingue straniere, informatica e altri percorsi.

«Abbiamo lavorato insieme al dirigente Davide Bosso per individuare una soluzione concreta alle esigenze del CPIA e siamo riusciti a valorizzare una struttura importante come l’Enofila – conclude il sindaco –. È un esempio di come gli spazi pubblici possano essere messi al servizio della comunità e diventare luoghi di crescita, incontro e inclusione».