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Tre incontri per educare i ragazzi ad utilizzare i social media

Promossi dall'associazione Genitorinsieme e dall'istituto Alfieri, sono rivolti a docenti, genitori ed educatori

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

07 Ottobre 2026 10:33:11

Tre incontri per educare i ragazzi ad utilizzare i social media

Riprendono gli incontri di approfondimento “Generazione Z e Alpha - Mappe per viaggiatori del domani”: tre appuntamenti rivolti a docenti, ragazzi, genitori ed educatori promossi da Genitorinsieme onlus e istituto superiore Vittorio Alfieri. Relatori saranno Gregorio Ceccone (formatore di Social Warning) e Sara Verecchia (formatrice e consulente per l'inclusione). 

Gli incontri

Domani (giovedì), alle 14.45 nell'aula magna dell'istituto Alfieri (via Giobert 2), Gregorio Ceccone, formatore di Social Warining, terrà l'incontro dal titolo "Educare nell'era digitale - Strumenti, domande e punti di vista", rivolto a docenti ed educatori. A seguire, alle 17.30 nello spazio "Desteenazione" di via Goltieri 3, l'incontro rivolto a giovani tra i 15 e i 21 anni. Intitolato "Connessi ma distanti? - Relazioni, intelligenza artificiale e parità di genere nel mondo digitale", un incontro con testimonianze e confronto con giovani. 
Infine, venerdì 9 ottobre, alle 20.45 nell'aula magna dell'istituto Vittorio Alfieri, in via Giobert 2, si terrà l'appuntamento per genitori, educatori e docenti dal titolo "Intelligenza artificiale, relazioni e identità", in cui si analizzerà come l'intelligenza artificale sta cambiando il modo in cui i giovani si raccontano, si connettono e si cercano. 

I relatori

"Gregorio Ceccone - commentano dall'associazione Genitorinsieme - è un esperto di media education e comunicazione digitale e accompagna famiglie, scuole e imprese a vivere una vita digitale serena e a comunicare tra diverse generazioni in maniera efficace e consapevole. Sara Verrecchia è social media manager, scrittrice e formatrice di Social Warning – Movimento Etico Digitale: si occupa di educazione digitale con un approccio creativo e culturale. Porta nelle scuole percorsi sull’uso consapevole dei social, l’identità digitale e l’inclusione. Autrice di Controcorrente, promuove una visione dei social media come strumenti formativi, capaci di generare valore e nuove narrazioni per le giovani generazioni".

"Due professionisti, quindi - continua - che portano la loro esperienza nel campo del digitale, dell'educazione, della comunicazione con un approccio coinvolgente e con occhio attento".

I tre appuntamenti, ad ingresso libero, fanno parte di un programma di incontri e di laboratori che si svolgeranno lungo tutto il mese di ottobre e che si ricollegano al convegno di venerdì 16 ottobre, in programma dalle 18 alle 21 nell'aula magna del Polo universitario di piazzale De André, dal tema "(In)dipendenza social e minori". 

Social e minori: una dipendenza pericolosa

Convegno organizzato dall'associazione Genitorinsieme che prevede la partecipazione di professionisti, medici, avvocati e la testimonianza coraggiosa di Irene, la madre di Rossella che due anni fa ha posto fine alla sua vita a soli 12 anni

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