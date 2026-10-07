Il sindaco Rasero: «Sarà eventualmente il Prefetto, qualora lo ritenga necessario, a valutare e richiedere l’impiego dell’Esercito»

Ad Asti continua a tenere banco il "caso dell'Esercito", vale a dire la richiesta di avere i militari in strada per incrementare la sicurezza anche alla luce dei recenti episodi di cronaca avvenuti nella zona di corso Matteotti e via Cavour. Risse tra extracomunitari, pestaggi tra giovani, certe volte con protagonisti i cosiddetti maranza, hanno messo in allarme i cittadini che sui social chiedono il pugno di ferro contro i responsabili di queste azioni.

L'eventuale richiesta dell'Esercito è comunque ancora molto, molto teorica anche perché l'amministrazione comunale dovrà prima confrontarsi con gli Enti preposti alla sicurezza, in primis Prefettura e Questura. Alcuni giorni fa il nostro giornale ha lanciato sul sito un sondaggio tra i lettori per chiedere cosa ne pensino della proposta sostenuta soprattutto dalla Lega e Fratelli d'Italia. Alla domanda "Vorresti avere ad Asti l'esercito?" hanno risposto in 853 di cui: 663 Sì (77,73%) e 190 No (22,27%).

Il sindaco Rasero: «È necessario da parte di tutti, maggioranza e opposizione, mantenere equilibrio e prudenza, evitando dichiarazioni affrettate»

Intanto sulla faccenda, spinosa perché già fagocitata dai venti della campagna elettorale, arriva la presa di posizione del sindaco Maurizio Rasero. «Quanto dichiarato dall’assessore Luigi Giacomini sulla possibilità di chiedere l’intervento dell’Esercito ad Asti rappresenta una sua posizione personale e non una decisione condivisa dalla Giunta - precisa il primo cittadino - Avevamo chiesto all’assessore di confrontarsi innanzitutto con il Prefetto, che è l’autorità competente in materia di ordine e sicurezza pubblica e che coordina, attraverso il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, le forze dell’ordine sul territorio. Sarà eventualmente il Prefetto, qualora lo ritenga necessario, a valutare e richiedere l’impiego dell’Esercito».

Ma Rasero va oltre la questione "Esercito sì o no", analizzando i profondi cambiamenti avvenuti ad Asti negli ultimi decenni: «Asti non è più la città che conoscevo quando ero ragazzo. La società è cambiata e, purtroppo, in alcuni aspetti è cambiata in peggio - continua il sindaco - Fenomeni di degrado, disagio e illegalità che un tempo sembravano lontani oggi si manifestano anche nella nostra città e, cosa ancora più significativa, non riguardano più soltanto i grandi centri urbani. Episodi di questo tipo accadono ormai anche in comuni molto più piccoli del nostro. Proprio per questo serve una risposta seria, coordinata e strutturale. Personalmente ritengo che il Governo debba innanzitutto aumentare gli organici di Polizia e Carabinieri e distribuire più uomini sui territori, mettendoli nelle condizioni di svolgere al meglio il loro lavoro. Servono inoltre norme che li agevolino nell’attività quotidiana e leggi più chiare, capaci di garantire che chi commette reati venga effettivamente perseguito e punito. L’Esercito può essere uno strumento utile in determinate situazioni, ma è un’altra cosa rispetto alla presenza quotidiana delle forze dell’ordine. Non può diventare il sostituto di poliziotti e carabinieri che dovrebbero essere presenti stabilmente sul territorio». Per Rasero su temi così importanti è necessario da parte di tutti, maggioranza e opposizione, «mantenere equilibrio e prudenza, evitando dichiarazioni affrettate o strumentalizzazioni politiche».

Cerruti (M5S): «I cittadini di Asti meritano chiarezza e non annunci a mezzo stampa»

Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Massimo Cerruti, che vede nella richiesta dell'esercito un fallimento delle politiche sulla sicurezza del centrodestra. «Nessuno nega il problema, - spiega Cerruti - ma questo non si risolve con gli slogan o con la demagogia di chi continua a gettare fumo negli occhi ai cittadini per coprire anni di vuoto amministrativo. Se questa giunta e i suoi sostenitori regionali e nazionali sono così convinti della loro ricetta, bene, siamo d'accordo, ma mettano le carte in tavola. I cittadini di Asti meritano chiarezza e non annunci a mezzo stampa. Rispondano a quattro domande precise: - continua il consigliere pentastellato - Quando arriverà concretamente l’Esercito ad Asti e per quanto tempo si tratterà? Quanti militari arriveranno davvero? Quali funzioni avranno? Qual è il piano per il “dopo”? La sicurezza vera non si fa con le sfilate o con i tamponi a termine, ma sbloccando le assunzioni per Polizia di Stato e Carabinieri, potenziando la Polizia Locale e investendo in illuminazione, prevenzione e presidio sociale del territorio».

Ambiente Asti: «L’Esercito in città è la certificazione del fallimento civile e politico di chi governa Asti»

Anche per la lista civica Ambiente Asti «l’Esercito in città è la certificazione del fallimento civile e politico di chi governa Asti e il Paese». «La proposta e l’ipotesi di ricorrere alle pattuglie dell’Esercito per le strade di Asti non rappresentano una soluzione, ma la resa condizionata delle istituzioni politiche che hanno guidato la città e il Paese fino ad oggi - commentano dalla lista civica - Schierare i militari nel contesto urbano civile è l’ennesima scorciatoia d’immagine, la certificazione visibile del fallimento di un modello di sicurezza basato sulla propaganda e privo di qualsiasi visione sociale, preventiva ed educativa. Chi governa e propone oggi la militarizzazione del territorio è lo stesso ceto politico che per anni ha promesso ricette facili, tagliando contemporaneamente sui servizi fondamentali, sul presidio sociale nei quartieri e sulle risorse destinate al welfare di comunità. Ricorrere all’Esercito significa ammettere di non saper gestire le complessità urbane con gli strumenti propri di una società democratica e civile».

Carollo (Voice of People): «Le forze dell'ordine dove servono e quando servono»

Per il candidato a sindaco Daniele Carollo (Voice of People – Lista Civica Asti) l'Esercito non serve: «La risposta è avere le forze dell’ordine dove servono, quando servono. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale ad Asti ci sono già. Sono loro che fanno indagini, fanno arresti, conoscono il territorio. I militari di “Strade Sicure” possono solo presidiare un punto fisso. A noi serve movimento, serve controllo, servono volanti che girano tra le 18 e le 21 in stazione e nelle vie più critiche. E poi serve riportare la vita nei luoghi abbandonati».

Futuro Nazionale: «La Polizia locale deve tornare a essere il fulcro del controllo del territorio»

A commentare il caso si aggiunge anche la voce locale di Futuro Nazionale. «Futuro Nazionale non è in alcun modo contrario all'impiego dei militari per il presidio del territorio, tuttavia, - spiega il referente provinciale Michele Iannotta - corre l'obbligo di ricordare che l'efficacia di tale misura sarebbe stata di gran lunga superiore se il Governo avesse accolto le nostre proposte che chiedevano di attribuire ai militari la qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria, fornendo loro poteri operativi reali e non limitandoli a una funzione di mera vigilanza statica. La sicurezza di una città complessa come Asti richiede strumenti complementari, integrati e immediatamente operativi. Per questo, Futuro Nazionale presenterà un programma per la Città di Asti fondato su proposte concrete, fattibili e a costo zero per le casse comunali».

Per il partito fondato dall'eurodeputato Roberto Vannacci la polizia municipale «deve tornare a essere il fulcro del controllo del territorio». «È necessario intervenire al fine di sgravare il lavoro della polizia municipale cercando, per quanto possibile, di limitare le mansioni d'ufficio e amministrative esclusivamente al personale che non risulta idoneo al servizio operativo, - continua Iannotta - ciò al fine di liberare il maggior numero possibile di agenti da impiegare in pattuglie appiedate e motorizzate in tutta la città». In affiancamento, il partito di destra intende attivarsi affinché vengano stipulate convenzioni con le associazioni d'Arma presenti sul territorio, quali ad esempio l'Associazione Nazionale Carabinieri, l'Associazione Nazionale Bersaglieri, l'Associazione Nazionale Alpini e l'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia. «Tramite queste convenzioni i volontari potrebbero presidiare le zone più sensibili e segnalare tempestivamente le criticità alle pattuglie delle forze dell'ordine».