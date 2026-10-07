Gestione del conflitto e dialogo operativo, le forze dell'ordine a convegno ad Asti

Si è svolto al Polo Universitario UniAstiss di Asti il convegno dal titolo “Parliamoci! L’uso della parola tra le Forze dell’Ordine e un soggetto non collaborativo”. L’evento, organizzato dalla Sezione astigiana dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato (Anps) e dalla Segreteria provinciale del sindacato Fsp, si è configurato come un momento di aggiornamento professionale che ha visto la partecipazione di oltre cinquanta appartenenti a Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Polizia Locale.

I lavori sono stati introdotti dal Segretario provinciale Fsp. Mauro Cerrato, che ha poi ceduto la parola al Presidente dell’Anps. di Asti, Salvatore Faita. Nel suo discorso, Faita ha espresso vivo apprezzamento per la sinergia tra le due realtà e ha ricordato come l’Anps. unisca poliziotti in servizio e in congedo, insieme a soci simpatizzanti, sostenitori e benemeriti accomunati dai valori dell'Associazione. Un toccante momento di raccoglimento è stato inoltre dedicato alla memoria del Sovrintendente Capo Santo Chiaramonte, recentemente scomparso.

Il nucleo formativo della giornata ha visto protagonisti quattro relatori, gli psicologi e psicoterapeuti Antonio Zullo, Fabrizio Russo, Carlo Barbieri e Piero Petracco, che hanno approfondito il tema della comunicazione e della gestione delle situazioni conflittuali nell'operatività quotidiana delle forze dell'ordine. All'incontro hanno presenziato numerose autorità e rappresentanti istituzionali, tra cui l’Assessore alla Sicurezza Luigi Giacomini in rappresentanza del Sindaco Maurizio Rasero, il Comandante della Polizia Locale Riccardo Saracco, il Commissario Pietro Carlomagno per la Questura, la Direttrice della Casa di Reclusione Luigina Piscioneri e il Comandante della Polizia Penitenziaria Leonardo Colangelo. L'iniziativa è stata realizzata con il patrocinio del Comune e con il contributo del Consorzio dell’Asti e del Moscato d’Asti Docg e dell’azienda Ldf Trasporti e Servizi Industriali.

A chiudere i lavori è stato il Segretario Generale Nazionale della Fsp., Valter Mazzetti, che ha ribadito la rilevanza strategica della formazione e dell'interscambio tra appartenenti ai diversi corpi di polizia nelle situazioni più delicate. L'appuntamento ha rappresentato un significativo momento di crescita professionale e di cooperazione finalizzato al servizio della sicurezza pubblica.