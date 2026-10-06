Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Motori

Raduno delle sportive Fiat X1/9 a Costigliole d’Asti e nell’astigiano al top

Patrocinato dal Comune di Costigliole d'Asti, l'evento è stato organizzato dal 'Club X1/9 Italia

Davide Chicarella

Davide Chicarella

06 Ottobre 2026 23:33:43

Raduno Costigliole

Grande successo per la kermesse

Un grande evento motoristico agli archivi. Costigliole d'Asti e il territorio astigiano hanno ospitato con grande successo il Raduno delle X1/9, iconiche auto sportive spider-coupé prodotte da Fiat e Bertone negli anni "70|
e'80. Di prima mattina, ben 54 vetture arrivate da tutto il Centro-Nord Italia e dalla Francia, si sono ritrovate nello splendido scenario del Castello di Costigliole dove, come da programma, hanno esposto le vetture a favore del numeroso pubblico accorso per l'occasione.

A seguire e nel corso della giornata, gli equipaggi sono stati protagonisti in un tour con itinerari e tappe nei caratteristici territori delle colline del Monferrato e dell'Astesana, su strade che offrono scorci suggestivi e paesaggi unici, e ben si prestano alla guida di vetture come la X1/9. Patrocinato dal Comune di Costigliole d'Asti, l'evento è stato organizzato dal 'Club X1/9 Italia', club
italiano del modello Fiat X1/9 con sede a Torino, con il coordinamento di Erika Baracchini e Daniele Accornero.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133