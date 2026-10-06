Raduno delle sportive Fiat X1/9 a Costigliole d’Asti e nell’astigiano al top

Motori
06 Ottobre 2026 23:33:43
Grande successo per la kermesse
Un grande evento motoristico agli archivi. Costigliole d'Asti e il territorio astigiano hanno ospitato con grande successo il Raduno delle X1/9, iconiche auto sportive spider-coupé prodotte da Fiat e Bertone negli anni "70|
e'80. Di prima mattina, ben 54 vetture arrivate da tutto il Centro-Nord Italia e dalla Francia, si sono ritrovate nello splendido scenario del Castello di Costigliole dove, come da programma, hanno esposto le vetture a favore del numeroso pubblico accorso per l'occasione.
A seguire e nel corso della giornata, gli equipaggi sono stati protagonisti in un tour con itinerari e tappe nei caratteristici territori delle colline del Monferrato e dell'Astesana, su strade che offrono scorci suggestivi e paesaggi unici, e ben si prestano alla guida di vetture come la X1/9. Patrocinato dal Comune di Costigliole d'Asti, l'evento è stato organizzato dal 'Club X1/9 Italia', club
italiano del modello Fiat X1/9 con sede a Torino, con il coordinamento di Erika Baracchini e Daniele Accornero.
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