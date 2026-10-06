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Mobilità

Primo bilancio del car sharing elettrico comunale di Isola d'Asti: oltre 300 chilometri già percorsi

Il progetto Isola Green Move ha già registrato 8 utilizzi privati. Si può prenotare attraverso un'App per smartphone a 2,5 euro l'ora

Marta Martiner Testa

Marta Martiner Testa

06 Ottobre 2026 19:24:00

Primo bilancio del car sharing elettrico comunale di Isola d'Asti: oltre 300 chilometri già percorsi

L'auto elettrica del progetto Isola Green Move in un'immagine del giorno dell'inaugurazione

Ottimo risultati per l'avvio del progetto Isola Green Move promosso dall'amministrazione comunale di Isola d'Asti: 8 utilizzi privati e oltre 380 chilometri nei primi dati del car sharing elettrico comunale. Attraverso un'App per smartphone, cittadini, famiglie, attività e utenti possono prenotare l'auto elettrica al costo di 2,5 euro all'ora, servendosene quando realmente necessario: la vettura è 100% elettrica e il progetto nasce con una particolare attenzione all'utilizzo dell'energia rinnovabile, grazie all'alimentazione collegata alla produzione fotovoltaica. Partner dell'iniziativa sono Elettra Car Sharing, servizio nato a Genova nel 2021 che rappresenta oggi un modello di mobilità alternativa all'auto privata, e Solar Valley, Comunità Energetica Rinnovabile costituita nel 2023 e riconosciuta come Ente del Terzo Settore. «La collaborazione tra i due partner permette di unire mobilità condivisa, energia rinnovabile e innovazione, trasformando un servizio di mobilità in un ulteriore strumento di sostenibilità per il territorio - sottolineano da palazzo civico - Inoltre, “Isola Green Move” ha una seconda importante funzione: la stessa automobile può essere usata gratuitamente e senza costi per la comunità come supporto al trasporto scolastico interno, aumentando così le possibilità di servizio a disposizione del Comune. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è infatti quello di intensificare i servizi senza aumentare il peso sulla comunità, mettendo in rete mobilità, attività, cittadini e territorio».

Dal 24 settembre al 6 ottobre sono stati registrati 8 utilizzi privati, per complessivi 381,6 chilometri, includendo l’ultimo utilizzo in corso al momento della rilevazione. A questi si aggiungono gli spostamenti effettuati per le attività comunali. «Questi primi dati ci rendono orgogliosi e confermano l’interesse verso un servizio nuovo per la nostra comunità – dichiara il sindaco Michael Vitello – Abbiamo creduto nella mobilità elettrica condivisa come opportunità concreta per il territorio. Ringrazio chi ha già scelto di utilizzare l’auto: è un primo risultato incoraggiante, sul quale continuare a costruire». Il progetto rappresenta un passo concreto verso una mobilità più sostenibile, mettendo a disposizione della comunità un’alternativa per gli spostamenti quotidiani.

Arriva nell'Astigiano il car sharing con fotovoltaico a 2,5 euro l'ora

Ad Isola grazie al progetto dell'amministrazione comunale "Isola Green Move" l'auto elettrica che cittadini, famiglie e attività possono prenotare tramite App. E sarà a disposizione gratuita della scuola. La presentazione venerdì mattina in piazza della Croce rossa

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