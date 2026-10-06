Primo bilancio del car sharing elettrico comunale di Isola d'Asti: oltre 300 chilometri già percorsi

Ottimo risultati per l'avvio del progetto Isola Green Move promosso dall'amministrazione comunale di Isola d'Asti: 8 utilizzi privati e oltre 380 chilometri nei primi dati del car sharing elettrico comunale. Attraverso un'App per smartphone, cittadini, famiglie, attività e utenti possono prenotare l'auto elettrica al costo di 2,5 euro all'ora, servendosene quando realmente necessario: la vettura è 100% elettrica e il progetto nasce con una particolare attenzione all'utilizzo dell'energia rinnovabile, grazie all'alimentazione collegata alla produzione fotovoltaica. Partner dell'iniziativa sono Elettra Car Sharing, servizio nato a Genova nel 2021 che rappresenta oggi un modello di mobilità alternativa all'auto privata, e Solar Valley, Comunità Energetica Rinnovabile costituita nel 2023 e riconosciuta come Ente del Terzo Settore. «La collaborazione tra i due partner permette di unire mobilità condivisa, energia rinnovabile e innovazione, trasformando un servizio di mobilità in un ulteriore strumento di sostenibilità per il territorio - sottolineano da palazzo civico - Inoltre, “Isola Green Move” ha una seconda importante funzione: la stessa automobile può essere usata gratuitamente e senza costi per la comunità come supporto al trasporto scolastico interno, aumentando così le possibilità di servizio a disposizione del Comune. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è infatti quello di intensificare i servizi senza aumentare il peso sulla comunità, mettendo in rete mobilità, attività, cittadini e territorio».

Dal 24 settembre al 6 ottobre sono stati registrati 8 utilizzi privati, per complessivi 381,6 chilometri, includendo l’ultimo utilizzo in corso al momento della rilevazione. A questi si aggiungono gli spostamenti effettuati per le attività comunali. «Questi primi dati ci rendono orgogliosi e confermano l’interesse verso un servizio nuovo per la nostra comunità – dichiara il sindaco Michael Vitello – Abbiamo creduto nella mobilità elettrica condivisa come opportunità concreta per il territorio. Ringrazio chi ha già scelto di utilizzare l’auto: è un primo risultato incoraggiante, sul quale continuare a costruire». Il progetto rappresenta un passo concreto verso una mobilità più sostenibile, mettendo a disposizione della comunità un’alternativa per gli spostamenti quotidiani.