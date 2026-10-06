Da bene confiscato alla mafia a casa per donne e bambini: rinasce Cascina Graziella

Un bene confiscato alla mafia che, dopo anni di abbandono e un lungo percorso di recupero, è diventato un luogo di accoglienza per donne e minori in situazione di fragilità. È la storia di Cascina Graziella, in frazione Santa Maria a Moncalvo, dove nel 2026 è tornato ad aprire il cantiere per completare il recupero del fabbricato principale.

La vicenda comincia nel 1996, quando l'immobile, situato al civico 49, viene confiscato a un esponente della criminalità organizzata. La struttura si trova allora in condizioni di forte degrado e servono interventi importanti per restituirla a una funzione sociale.

Il passaggio decisivo arriva nel 2006, quando il Comune di Moncalvo, proprietario del bene, concede l'immobile in comodato d'uso gratuito all'Associazione di solidarietà Rinascita Odv. L'associazione avvia così il percorso per recuperare la cascina e renderla nuovamente utilizzabile, affiancando ai lavori una lunga attività di sensibilizzazione e raccolta fondi.

Il cammino, però, è tutt'altro che semplice. Nel 2018 i lavori del corpo centrale si fermano per la mancanza di risorse sufficienti. Nel frattempo viene completato un primo fabbricato adiacente, che nel 2022 diventa operativo e accoglie le prime ospiti. La ricerca di finanziamenti pubblici e privati prosegue negli anni successivi, fino alla riapertura del cantiere principale nel 2026.

A rendere possibile il nuovo intervento è una rete di sostenitori che comprende la Regione Piemonte, istituti di credito e fondazioni, tra cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e la Compagnia di San Paolo di Torino, insieme a imprenditori astigiani e benefattori privati. Il lavoro, però, non è ancora concluso: restano da completare finiture interne, impianti e allestimenti necessari per rendere pienamente agibile il fabbricato principale.

Per questo l'Associazione Rinascita Odv e i partner del progetto hanno deciso di coinvolgere anche il mondo imprenditoriale e professionale piemontese, in particolare quello dell'edilizia e dell'immobiliare, alla ricerca di nuove collaborazioni e donazioni.

L'aperitivo in cantiere il 17 ottobre

Proprio per presentare il progetto e mostrare direttamente lo stato dei lavori è stato organizzato “L'aperitivo in cantiere”, in programma sabato 17 ottobre alle 11 a Cascina Graziella. L'incontro è rivolto in particolare a imprenditori e professionisti del comparto edile e immobiliare interessati a sostenere il completamento dell'opera e vedrà la partecipazione di oltre venti rappresentanti del settore.

«L'incontro vuole essere un'occasione per far conoscere da vicino il progetto e coinvolgere nuovi sostenitori», spiega la presidente dell'associazione Rinascita Odv Sandra Del Grieco. Durante la mattinata sarà possibile incontrare amministratori locali, responsabili dell'associazione e tecnici incaricati dei lavori e visitare il cantiere, con la presentazione delle tavole progettuali e degli ambienti che verranno realizzati.

L'appuntamento nasce dalla collaborazione tra Comune di Moncalvo, Associazione Rinascita Odv, Coordinamento Provinciale di Libera Asti e P.S. Studio Progettazione Sostenibile di Asti, che segue la direzione dei lavori e l'impostazione tecnica dell'intervento. All'iniziativa collaborano inoltre l'Associazione Italiana Sommelier, delegazione di Asti, e il Centro Servizi Volontariato Asti Alessandria.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l'iscrizione entro lunedì 12 ottobre e l'incontro è rivolto a imprenditori e professionisti interessati a sostenere il progetto. Per informazioni e adesioni è possibile contattare Roberto Vercelli al 347-6510473 oppure scrivere a vercerto61@gmail.com.

Quando sarà completata, Cascina Graziella potrà ampliare la propria capacità di accoglienza e offrire a donne e bambini che escono da situazioni di violenza o di particolare difficoltà un luogo protetto nel quale ricostruire il proprio percorso di autonomia. Un progetto nato dalla trasformazione di un bene sottratto alla criminalità organizzata e diventato, negli anni, un patrimonio destinato alla comunità.