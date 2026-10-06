Treni Acqui-Asti, Isnardi: «Un servizio inefficiente non è un servizio»

Dopo i disagi sulla linea ferroviaria Acqui Terme-Asti di ieri, il consigliere regionale del PD Fabio Isnardi torna a chiedere interventi. Al centro delle segnalazioni ci sono i problemi registrati nella giornata di lunedì 5 ottobre, con cancellazioni, ritardi e corse interrotte che hanno creato difficoltà a studenti e pendolari.

«Il treno delle 6,44 verso Asti, il più frequentato da studenti e lavoratori, ha interrotto il suo viaggio a metà percorso, senza offrire una corsa sostitutiva – sottolinea Isnardi –. È stato il primo dei disagi e dei costi scaricati sulle famiglie, in una giornata terribile per chi viaggia».

Asti-Acqui: ancora disagi sulla linea ferroviaria: «La misura è colma» Questa mattina il treno delle 6.44 limitato a Montegrosso per un problema a un passaggio a livello, disagi soprattutto per gli studenti diretti ad Asti

Secondo quanto riportato dal Comis, i problemi si sono poi susseguiti nel corso della mattinata. La corsa successiva ha accumulato quasi mezz’ora di ritardo, con la conseguente perdita della coincidenza per Torino da parte di alcuni passeggeri, mentre quella ancora successiva ha registrato ulteriori 35 minuti di ritardo. Disagi anche in direzione Acqui Terme, con la cancellazione del treno che avrebbe dovuto partire da Asti alle 8,12.

«Non ho ancora ricevuto risposta all’interrogazione che chiede conto dei disagi durante l’estate, eppure già ricevo segnalazione di nuovi problemi», commenta il consigliere regionale, che da tempo segue la situazione della linea. «Trenitalia e Rfi continuano a disincentivare l’uso del trasporto su rotaia nel modo peggiore possibile: con plateali inefficienze che rendono impossibile la vita a chiunque intenda far uso del servizio».

Isnardi ricorda di aver sollevato più volte la questione dall’inizio della legislatura, attraverso atti e richieste rivolte alla Giunta regionale. Tra le richieste avanzate, una migliore informazione agli utenti nelle stazioni minori, che il consigliere definisce «pressoché assente», e la riattivazione del servizio nel fine settimana sia sulla Asti-Acqui sia sulla Asti-Alba. Il tema è stato affrontato anche in Commissione Trasporti, attraverso specifiche audizioni, ma, secondo Isnardi: «le risposte dei referenti di Trenitalia e Rfi sono state insufficienti».

Il consigliere regionale richiama quindi la necessità di affrontare il tema della mobilità sostenibile in maniera complessiva, superando l’idea che gli spostamenti debbano avvenire prevalentemente con l’auto privata.

«I carburanti sono alle stelle e il traffico nelle città è spesso intasato, perciò sempre più persone provano e desiderano un’alternativa – afferma –. Ma al primo tentativo di solito rinunciano, non potendo mettere a rischio la propria puntualità a scuola o al lavoro».

Per Isnardi, la Provincia di Asti avrebbe bisogno di una strategia integrata del trasporto pubblico, capace di mettere in relazione il servizio su gomma con quello ferroviario. Nel frattempo, sostiene, «ai gestori, in questo caso Trenitalia e Rfi, spetta risolvere i problemi tecnici già noti, e che continuano a causare disagi fin troppo prevedibili, e per questo ancora più imperdonabili».

«Un servizio inefficiente non è un servizio», ribadisce il consigliere, annunciando infine il prossimo passo: «Chiederò una Commissione Trasporti specifica sulla Asti-Acqui, per ottenere riscontro riguardo ai disservizi e un piano di interventi sulla linea».