La Piemontese a tavola: domenica Repergo celebra la Fassona

Sarà dedicata alla Razza Piemontese e al suo ruolo nella tradizione e nell’economia agricola del territorio la nuova edizione dei “Pranzi in Cascina”, l’appuntamento organizzato dall’azienda Isola della Carne di Marco Capra a Repergo d’Asti. L’iniziativa è in programma domenica 11 ottobre e vedrà riuniti esperti del settore, rappresentanti delle associazioni agricole e allevatoriali e il critico gastronomico Paolo Massobrio.

La giornata parte con il convegno “La Piemontese a tavola”, con inizio alle 10.30, un momento di confronto sul comparto zootecnico e sulla valorizzazione delle produzioni locali. Un’occasione per parlare della filiera della carne piemontese, del lavoro degli allevatori e del legame tra agricoltura, territorio e qualità del prodotto.

Dopo i saluti istituzionali della presidente di Cia Alessandria-Asti Daniela Ferrando, interverranno Marco Capra, titolare di Isola della Carne, Gabriele Carenini, presidente di Cia Piemonte, e i rappresentanti delle associazioni allevatoriali. Sarà inoltre presente Gianmichele Passarini, vicepresidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, che sarà chiamato a trarre le conclusioni dell’incontro.

Tra gli ospiti della giornata ci sarà anche Paolo Massobrio, giornalista e critico gastronomico, che porterà il proprio contributo sul rapporto tra produzioni agricole, cultura del cibo e valorizzazione delle eccellenze piemontesi.

L’appuntamento si aprirà con la consegna dell’Agrestino 2026, il riconoscimento che Cia Alessandria-Asti assegna ogni anno a una persona che si è distinta per meriti nel settore agricolo o per iniziative legate al mondo rurale.

L’evento è organizzato da Cia Alessandria-Asti, Piemonte da Scoprire e Isola della Carne e rientra nel progetto sostenuto dalla Regione Piemonte, con l’Intervento SRG07.1 “Tour Agricoltura e Ambiente 2025” del Programma di Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027.