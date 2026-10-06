Nella Rsa Clinica San Giuseppe debutta il teatro amatoriale con lo spettacolo “Le Pillole d’Ercole”

Sarà un’iniziativa apripista lo spettacolo teatrale, aperto a tutti i cittadini, che domenica 11 ottobre alle 15.30 si svolgerà nel giardino della Rsa Clinica San Giuseppe di Asti in via Alcide de Gasperi 9. Il primo di una serie di appuntamenti, alcuni dei quali riguarderanno in modo attivo anche gli ospiti della struttura.

Il primo evento sarà “Le Pillole d’Ercole”, commedia brillante scritta nel 1904 dai francesi Charles Maurice Hennequin e Paul Bilhaud con adattamento e traduzione di Osvaldo Rovero, due atti che verranno messi in scena dalla Compagnia Teatrale Amatoriale Attori per Caso. «Tutte persone appassionate di teatro – ha sottolineato il dott. Claudio Lucia, direttore sanitario della Clinica San Giuseppe – e tra queste anche la dottoressa Cristina Fassio, coordinatrice infermieristica e direttrice della struttura». Il supporto tecnico è invece curato dalla “Rete” del Teatro Amatoriale.

Una Rsa dunque, la San Giuseppe, sempre alla ricerca di nuovi stimoli per i suoi ospiti. Tra le varie attività, ad esempio, viene praticata la “doll therapy”, ovvero l’utilizzo di bambole speciali, molto simili in tutto e per tutto a neonati; una terapia che si è mostrata particolarmente utile in anziani affetti da Alzheimer o demenza e che ha generato attenuazione di ansia, miglioramento del sonno e in alcuni casi, addirittura, riduzione delle cure farmacologiche.

«Prossimamente – ha informato il dott. Lucia – oltre a inaugurare la 'stanza sensoriale', abbiamo intenzione di organizzare mostre, dove i nostri ospiti pittori potranno esporre le loro opere, presentazioni di libri, cineforum, eventi culturali ad ingresso libero a cui saranno invitati tutti». Inoltre, da fine anno, ci saranno iniziative volte a coinvolgere anche i più giovani con il Pcto, acronimo che indica le attività formative obbligatorie per gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori.