Villafranca: semaforo attivo ma lavori assenti, un cantiere inesistente?

Da circa una settimana all’ingresso di Villafranca provenendo da Asti, nei pressi del Consorzio agrario, è stata posizionata la segnaletica semaforica con restringimento della carreggiata. Date le condizioni pessime dell’asfalto in quel punto gli automobilisti hanno pensato che finalmente sarebbero partiti i lavori per riasfaltare la strada. E invece, fino ad oggi, nessun intervento è iniziato.

Va da sé che il cantiere “fantasma” ha destato perplessità tra chi quella strada la percorre tutti i giorni per andare e tornare dal lavoro e, soprattutto sui social, sono cominciati a comparire post e commenti di protesta.

«Ti fanno solo perdere tempo con quell'inutile semaforo, ma di gente che lavora, nemmeno l'ombra!! Tipici lavori all'italiana!!», scrive Carlo.

«Almeno prima con il doppio senso di marcia in qualche modo riuscivi ad evitare qualche buco adesso è impossibile, poi stanno saltando tutti i birilli quindi lavoro inutile...N eanche nel Burundi ci sono strade così», rincara Laura.

Qualcuno ipotizza che il cantiere sia in carico alla Provincia. In realtà il tratto è di competenza dell’Anas e per svelare il mistero dei lavori non iniziati bisogna risalire ad un’ordinanza che l’Ente gestore ha inviato al Comune di Villafranca con l’avviso di proroga del cantiere fino al 16 ottobre, termine entro il quale dovranno essere eseguiti gli scavi per il posizionamento della fibra ottica.

Solo dopo la fine dei lavori per la fibra l’Anas potrà procedere all’asfaltatura.