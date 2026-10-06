Omnes Franciscus Sumus: l'arte espressionista di Massimo Rizzieri Paganini a Montemagno

Volti scavati dalla paura, corpi ammassati su un barcone, uomini e donne in fuga alla ricerca di una vita diversa. Ma anche i volti dei potenti, deformati dall'ironia e ridimensionati attraverso la pittura. È un percorso che non lascia indifferenti quello proposto da Massimo Rizzieri Paganini con “Omnes Franciscus Sumus”, la mostra personale allestita alla Casa del Voltone di Montemagno Monferrato, negli spazi gestiti dall'associazione Monferrato Arte e Cultura (Mac). Inaugurata sabato 3 ottobre, l'esposizione sarà visitabile fino all'8 novembre e propone una riflessione sulla realtà contemporanea attraverso un linguaggio espressionista, diretto e volutamente spigoloso.

Un tema «tragicamente attuale»

A sottolineare il valore dell'esposizione è il critico Claudio Cerrato, autore del testo di presentazione e referente del Mac. «È un tema che Massimo ha sviluppato con molta intelligenza e molta forza. È una cosa veramente bella e soprattutto attuale, tragicamente attuale», osserva.

Il titolo della mostra non nasce per celebrare l'ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco d'Assisi, ma per riaffermare la necessità dei suoi insegnamenti di carità e rigore morale in un momento storico segnato da guerre, migrazioni e conflitti. Un omaggio va anche a Papa Francesco, che a quegli stessi principi ha dedicato la propria missione. Entrambi sono raffigurati in due ritratti emblematici firmati da Rizzieri Paganini. In quello dedicato al Santo d'Assisi compare anche un orecchino, un dettaglio che lo trasforma volutamente in una figura del presente.

L’opera Omnes Franciscus Sumus, olio su tela 100x140

Il dramma dei migranti sul legno

Il cuore del percorso è composto da quaranta tavolette di legno spesso e pregiato, sulle quali l'artista dipinge volti macilenti, segnati dalla tensione e dalla paura. Il contrasto tra la preziosità del supporto e la drammaticità dei soggetti è voluto: con pennellate brevi e corpose, a olio o acrilico, Rizzieri Paganini racconta la disperazione di chi fugge da guerre, tragedie e persecuzioni, inseguendo la promessa di un futuro migliore.

Tra le opere più forti c'è quella che raffigura un barcone carico di persone migranti. Il dipinto era stato realizzato anni fa con un mare blu, simbolo di un viaggio verso la speranza. In seguito l'artista ha scelto di ridipingerlo di bianco, trasformando il mare in un'immensa distesa lattiginosa che richiama il tragico destino di chi non è riuscito a raggiungere la riva.

Intitled, 80x120 olio su tela

L'ironia sui potenti

Completamente diverso per tecnica, dimensioni e materiali è il secondo nucleo della mostra, formato da grandi opere realizzate in acrilico su tappeti. Qui la denuncia sociale lascia spazio a un'ironia tagliente, con i potenti della scena internazionale rappresentati attraverso i loro tratti più riconoscibili: dalle lunghe ciglia di una presidentessa alla particolare capigliatura di un leader mondiale, fino al riportino di uno dei criminali più noti.

Una scelta che, secondo Cerrato, contribuisce a ridimensionare figure abituate a esercitare un enorme potere: «Ci fanno sperare che non potranno essere questi i capi che determineranno, ancora per lungo tempo, le sorti del mondo».

La speranza di una riscossa civile

Nonostante la durezza delle immagini, “Omnes Franciscus Sumus” non vuole fermarsi alla denuncia. Il percorso indica nella presa di coscienza e nella partecipazione civile una possibile risposta alla sofferenza raccontata nelle opere. È qui che torna la figura di San Francesco, proposta dall'artista come riferimento per un modo diverso di guardare al presente e al futuro.

«Dobbiamo sperare. È quanto la mostra di Montemagno vuole comunicare. E Francesco, con i suoi insegnamenti, sarà il maestro di questa riscossa civile», conclude Cerrato.

L'esposizione è visitabile fino all'8 novembre: il sabato dalle 15 alle 18.30 e la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.