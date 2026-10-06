Diventa cronista del tuo quartiere, ecco le nuove segnalazioni dei nostri lettori [FOTO]

Prosegue anche questa settimana l'iniziativa “Diventa il cronista del tuo quartiere", promossa da La Nuova Provincia per dare ai lettori la possibilità di segnalare problemi, criticità e pericoli che attendono di essere risolti. L'iniziativa ha riscosso un grande successo, registrando un vero e proprio boom di segnalazioni.

La risposta dei lettori è stata immediata e ha acceso un faro sui disservizi che mettono a dura prova la quotidianità della città. Inviare una segnalazione è semplice: basta mandare un messaggio WhatsApp al numero 375 6182234 oppure scriverci direttamente sui canali Facebook e Instagram de La Nuova Provincia.

Asfalto nuovo, ma con avvallamenti

In via del Lavoro l’asfalto è stato rifatto da poco. Già si verificano avvallamenti in mezzo alla carreggiata, direi che sia piuttosto pericoloso per le moto.

Erbaccia da tagliare a Bellavista

Buongiorno, vi mando qualche foto di via Carlo Urbani (proprio quella della clinica Sant'Anna). L’erbaccia è presente anche in via Don Michele Gallo (villaggio Bellavista).

Quel pavimento stradale è diventato una latrina

Questa è la situazione fino a ieri dell’area di sosta presso la stazione di Asti. Si possono notare dalle macchie scure sul pavimentato: è urina, ve lo posso garantire dal fetore che sento ogni giorno. Ormai l’area è diventata bivacco e latrina a cielo aperto in un luogo parecchio frequentato dai pendolari.

Di chi è questa bicicletta?

Questa mattina ero a camminare e ho visto questa bici. Si trova in fondo a strada San Carlo, direzione draga Asti-Cave (corso Alba verso il golf Città di Asti).

Via Capuana è completamente ignorata dal Comune

Via Capuana, nessuno sa dov'è. È una traversa di corso Savona. Ignorata completamente, senza una luce, sporca e con le erbacce che arrivano in mezzo alla strada. Bisogna uscire al mattino con la pila nella borsa per tornare a casa alla sera. Sollecito il Comune a curarla come fa con corso Dante. Vorremmo almeno una luce tra il civico 11 (unico condominio ) e via dei Sellai (i lampioni delle ferrovie sono tutti spenti).

Pericolo in via Scarampi, chiudete la cancellata

Vorrei segnalare questo disagio nel mio quartiere, in particolare in via Scarampi. C’è questa specie di cancellata che dev’essere chiusa una volta per tutte perché entrano ed escono ragazzini ogni giorno. E chi di dovere faccia qualcosa per il Casermone perché è così da quando sono piccola.

Tagliate l'erba nella salita verso la Camera morturaria del Massaia

Ecco la salita verso la Camera Mortuaria dell'ospedale Cardinal Massaia, oggi 6 ottobre 2026.

Occorre manutenzione all'ingresso pedonale del cimitero di Variglie

Ingresso pedonale al cimitero di Variglie di fianco alla piazza Oddone.

La scalinata dell'ex caserma ha bisogno di più cestini

La scalinata che dal parcheggio dell'ex caserma sale a via Arò e verso via Pietro Micca è zona di consumo del pranzo da parte degli studenti di Scienze Motorie. Almeno ci fossero dei cestini, così eviteremmo di scavalcare i sacchetti di carta, plastica, bottiglie vuote, etc. Dipende dal Comune o dalla Provincia? Semplici cestini, non mega contenitori belli da vedere, ma poco funzionali, che vengano svuotati almeno bisettimanalmente.

Tagliate l'alberello secco in via Gozzano

C'è un alberello secco da un bel po' che inizia a perdere pezzi, meglio tagliarlo prima che faccia danni. È dietro la panchina che c'è di fronte al civico 2 di via Gozzano.

In via Catalani c'è un furgone abbandonato da giugno

Questo furgone, nonostante segnalazione fatta tempo fa alla polizia municipale, è abbandonato da giugno in via Catalani. Oltre ad ostacolare il passaggio di carrozzine sul marciapiede, poiché la ruota posteriore destra è sul marciapiede, aumenta il degrado urbano.