Gran Piemonte: giovedì 8 modifiche alla viabilità e chiusura temporanea

Asti ospiterà nella giornata di giovedì 8 ottobre, la partenza della gara ciclistica Gran Piemonte.

La partenza della competizione è programmata per le ore 12 da piazza Alfieri. Per consentire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza, il percorso cittadino interessato dal passaggio della gara verrà chiuso al traffico mezz’ora prima della partenza, indicativamente a partire dalle ore 11.30.

Le chiusure viabili e i divieti sosta interesseranno le aree le strade e gli incroci compresi nel percorso indicato nella piantina riportata qui sotto. Le strutture saranno allestite in piazza Alfieri nella giornata di domani.

Il villaggio della corsa sarà allestito in piazza Campo del Palio in zona Nord, sarà operativo a partire dalla prima mattinata di giovedì.

La Polizia Municipale invita pertanto automobilisti e cittadini a programmare per tempo gli spostamenti, a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni degli agenti impegnati nella gestione della viabilità.

Si ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e la comprensione.