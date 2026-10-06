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Manifestazione

Domenica 11 ottobre ad Asti torna lo shopping nella Fiera d'Autunno

Per l'intera giornata, dalle ore 8 fino alle 19, le vie del centro storico, partendo da piazza Alfieri, accoglieranno astigiani e visitatori in un'atmosfera vivace e con tante occasioni per lo shopping

Redazione web

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06 Ottobre 2026 08:47:09

Domenica 11 ottobre ad Asti torna lo shopping nella Fiera d'Autunno

Domenica 11 ottobre ad Asti torna lo shopping nella Fiera d'Autunno

Con il consueto clima festoso della stagione, Asti si appresta a vivere uno degli appuntamenti commerciali più attesi dell'anno. Domenica 11 ottobre il centro cittadino tornerà ad animarsi per la Fiera d'Autunno, storica manifestazione all'aperto promossa e organizzata dalla Città di Asti in collaborazione con Confesercenti e Procom. Per l'intera giornata, dalle ore 8 fino alle 19, le vie del centro storico, partendo da piazza Alfieri, accoglieranno astigiani e visitatori in un'atmosfera vivace e con tante occasioni per lo shopping.

Dal punto di vista logistico, la manifestazione si ripresenta nel segno della continuità, proponendo circa 230 stand pronti a riempire le strade cittadine. L'impianto generale della fiera prevede operatori con licenza, hobbysti e produttori agricoli. Il percorso espositivo si snoderà lungo un circuito ben strutturato che toccherà non solo piazza Alfieri, ma anche viale alla Vittoria, corso Alfieri e corso Dante, offrendo un'ampia e piacevole passeggiata commerciale nelle vie del centro.

L'offerta delle bancarelle si preannuncia assai varia e capace di rispondere ai gusti di un pubblico vasto: in corso Dante verrà allestita una selezionata vetrina tematica dedicata all'artigianato, all'oggettistica e alla valorizzazione delle tipicità locali; nel restante tracciato fieristico l'esposizione assumerà un carattere più generalista, proponendo un ricco assortimento che spazierà dall'abbigliamento agli accessori, fino ai tessuti per la casa e a tante novità di stagione. A completare lo shopping vi sarà anche la contemporanea apertura straordinaria dei molti negozi del centro.

Oltre agli acquisti, la fiera offrirà spazi dedicati al gusto e al divertimento delle famiglie. La presenza di appositi punti di ristoro e dei classici paninari garantisce un'offerta gastronomica gustosa, con porchetta e fritture di pesce. Per i più piccoli, infine, in piazza Alfieri sarà allestita una piccola area giochi con animazione per bambini, rendendo la manifestazione una grande festa a misura di tutti. Maggiori informazioni sul sito di Procom.

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