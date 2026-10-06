Domenica 11 ottobre ad Asti torna lo shopping nella Fiera d'Autunno

Con il consueto clima festoso della stagione, Asti si appresta a vivere uno degli appuntamenti commerciali più attesi dell'anno. Domenica 11 ottobre il centro cittadino tornerà ad animarsi per la Fiera d'Autunno, storica manifestazione all'aperto promossa e organizzata dalla Città di Asti in collaborazione con Confesercenti e Procom. Per l'intera giornata, dalle ore 8 fino alle 19, le vie del centro storico, partendo da piazza Alfieri, accoglieranno astigiani e visitatori in un'atmosfera vivace e con tante occasioni per lo shopping.

Dal punto di vista logistico, la manifestazione si ripresenta nel segno della continuità, proponendo circa 230 stand pronti a riempire le strade cittadine. L'impianto generale della fiera prevede operatori con licenza, hobbysti e produttori agricoli. Il percorso espositivo si snoderà lungo un circuito ben strutturato che toccherà non solo piazza Alfieri, ma anche viale alla Vittoria, corso Alfieri e corso Dante, offrendo un'ampia e piacevole passeggiata commerciale nelle vie del centro.

L'offerta delle bancarelle si preannuncia assai varia e capace di rispondere ai gusti di un pubblico vasto: in corso Dante verrà allestita una selezionata vetrina tematica dedicata all'artigianato, all'oggettistica e alla valorizzazione delle tipicità locali; nel restante tracciato fieristico l'esposizione assumerà un carattere più generalista, proponendo un ricco assortimento che spazierà dall'abbigliamento agli accessori, fino ai tessuti per la casa e a tante novità di stagione. A completare lo shopping vi sarà anche la contemporanea apertura straordinaria dei molti negozi del centro.

Oltre agli acquisti, la fiera offrirà spazi dedicati al gusto e al divertimento delle famiglie. La presenza di appositi punti di ristoro e dei classici paninari garantisce un'offerta gastronomica gustosa, con porchetta e fritture di pesce. Per i più piccoli, infine, in piazza Alfieri sarà allestita una piccola area giochi con animazione per bambini, rendendo la manifestazione una grande festa a misura di tutti. Maggiori informazioni sul sito di Procom.