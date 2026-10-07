Giorgio Conte, il tartufo bianco e grandi vini per i 100 anni della chiesetta della Garbazzola

Era il 26 ottobre del 1926 quando un gruppo di abitanti della frazione Garbazzola di Calamandrana terminarono i lavori di costruzione della chiesetta di San Defendente e della Madonna della Guardia, un momento storico custodito da uno scatto fotografico che ritrae gli abitanti della frazione raccolti attorno alla loro chiesa di campagna.

A dirigere i lavori l’impresario Carlo Daniele detto “Carlèin”, un abile costruttore che in giovane età dalla Garbazzolola si era trasferito a Torino per conoscere da vicino lo stile liberty, un tipo di architettura che ancora oggi si intravede nel palazzo comunale di Calamandrana, una delle sue opere più rappresentative. Dopo 100 anni, il gruppo festeggiamenti della Garbazzola festeggia l’anniversario in grande stile con 4 giorni di festa e il concerto di Giorgio Conte.

Venerdì alle 16,30 ci sarà l’inaugurazione della “Vignetta d’artista” un omaggio ad Alba capitale dell’arte contemporanea 2027. I filari di una vigna adiacente alla chiesetta ospiteranno l’anteprima delle vignette che ritraggono i personaggi amici della Garbazzola, dal produttore vinicolo Michele Chiarlo al priore Enzo Bianchi passando per gli attori Claudio Bigagli e Alessandro Haber. Alle 19,30 andrà in scena una tappa del “Tartufo film festival” con la proiezione dei filmati documentari girati negli ultimi 20 anni in Garbazzola con gli abitanti protagonisti. Seguirà una cena con il tartufo bianco d’Alba accompagnati dal Barolo Cerequio, il Nizza riserva La Court e il Canelli Nivole di Michele Chiarlo, un omaggio prestigioso al produttore vinicolo di origine garbazzolese.

Sabato alle 11 verrà celebrata la messa del centenario da Don Paolino Siri parroco di Calamandrana, alle 20,30 gara di scala 40 con pane e salame e i canti dei seigiornisti.

Domenica 11 il pranzo della vendemmia con antipasto, raviole, il gran bollito misto preparato da Peppino Petrocelli storico cuoco del ristorante La Grotta e il dessert (30 euro su prenotazione – tel. 329 2284049), durante il pranzo si terrà il concorso internazionale di Bagnèt e la premiazione di Giancarlo Scaglione ospite vignaiolo del pranzo.

A seguire ci sarà il concerto del cantautore Giorgio Conte, tra i protagonisti della scena musicale italiana vincitore del prestigioso Premio Tenco alla carriera nel 2022. Martedì appuntamento alle 9 dalla chiesetta con partenza verso il mare, per un pranzo a base di pesce ad Albissola ( su prenotazione – 329 2284049). Al timone della manifestazione ci sarà il gruppo festeggiamenti della Garbazzola capitanato dal gastronomo Pier Ottavio Daniele originario della frazione.