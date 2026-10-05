A Casorzo la prima edizione del MalvaGiro, corsa e camminata per l’Avis

A Casorzo Monferrato l’autunno si apre all’insegna dello sport e della solidarietà. Domenica 11 ottobre si svolgerà la prima edizione del MalvaGiro - Casorzo Walk & Run, manifestazione motoria non competitiva aperta a tutti, nata per unire la passione per il movimento all’aria aperta a un gesto concreto a favore della comunità. Il ricavato della giornata sarà infatti devoluto all’Avis di Casorzo.

Il centro della manifestazione sarà il “Casorzo Village”, allestito al Campo San Pietro, in via Beata Vergine delle Grazie, dove il ritrovo è fissato dalle 8.30. Da qui partiranno i diversi percorsi, sviluppati per metà su sterrato e per metà su asfalto, tra i paesaggi del territorio.

Il programma propone appuntamenti per diverse età e livelli di preparazione. Alle 9.30 partirà la camminata di circa 7 chilometri, con 200 metri di dislivello positivo e quota di iscrizione di 10 euro. Alle 10 sarà la volta della corsa, sullo stesso tracciato di 7 chilometri e 200 metri di dislivello, con iscrizione a 15 euro. Alle 11 spazio invece ai più giovani con la Baby Run, dedicata agli under 14: un percorso di un chilometro con iscrizione a offerta libera.

Per i partecipanti sono previsti un pacco gara con pettorale numerato, prodotto fitness e bottiglia di vino, oltre all’accesso ai punti di ristoro lungo il percorso e all’arrivo. Al termine, la giornata proseguirà con l’AperiGiro, buffet finale compreso nella quota di iscrizione e curato dalla Pro Loco di Casorzo Monferrato.

La Pro Loco si occuperà anche delle premiazioni, con riconoscimenti per i primi tre assoluti della Baby Run, per i primi tre classificati nelle categorie maschile e femminile adulti e per i primi di ciascuna categoria a partire da SF/M 35. Sono inoltre previsti diversi premi a estrazione.

A completare i servizi per i partecipanti saranno il deposito borse e l’assistenza sanitaria con ambulanza. Per informazioni e pre-iscrizioni è possibile inviare un messaggio WhatsApp al 335 8201943. Sarà inoltre possibile iscriversi direttamente sul posto la mattina dell’evento, fino alle 9.45.