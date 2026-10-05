Monale si porta a casa il Palio degli Asini

Ritorno vincente per Monale che era assente dal Palio degli Asini di Montafia dal 2019. Una prima vittoria (Monale non aveva mai vinto la corsa) strappata all’ultimo metro, data la contestazione presentata per una scorrettezza dei corridori di Cortandone, in testa fino al traguardo della finale.

La giuria ha accolto il ricorso di Monale con 4 voti a favore, 2 contro e 3 astenuti, giudicando scorretto l’aver ostacolato l’asinello che seguiva durante il cambio dei corridori. La formazione monalese, pur partendo all’ultimo posto per recupero dalla finalina, con l’asinello Trio, si è così aggiudicata il Palio e il trofeo dedicato a Daniele Campia, per squalifica di Cortandone che è stata retrocessa al sesto posto.

Al secondo posto si è piazzata Capriglio con l’asinello Armonia, al terzo San Marco con Sofia, seguiti da San Rocco con Stellina, Viale con Romeo e appunto Cortandone con Viola.

Completano la classifica i perdenti delle batterie, nell’ordine: San Dionigi, Bagnasco, Cortazzone e Zolfo a cui è toccata l’acciuga salata dell’ultimo arrivato. L’ingrato compito di mandar giù il pesce completo di coda e lische se lo è assunto Loredana Molino, affiancata da qualche coraggioso sodale del borgo.



Quest’anno è tornata anche la sfida goliardica tra le ragazze dei paesi e quelle dei borghi che hanno percorso un giro del campo di gara con due asinelli. La vittoria se l’è aggiudicata la formazione dei paesi.

L’estrazione dell’ordine di partenza e dell’abbinamento degli asinelli di tutte le batterie è stata affidata ad un’ospite d’eccezione: Miss Torino, Greta Vianelli.

Tra le tradizioni del Palio non va dimenticata la coloratissima sfilata che segue la benedizione dei corridori e degli asinelli sul sagrato della chiesa parrocchiale. Quest’anno poi i bambini delle scuole primarie hanno voluto dedicare una filastrocca ad ogni borgo e paese, dei veri e propri manifesti disegnati in onore dei partecipanti.

Soddisfatti gli organizzatori, dallo speaker e capitano del Palio Nico Rustichelli che ha dovuto impegnarsi per mantenere la calma in campo durante le contestazioni, ai componenti dell’associazione Palio degli Asini di Montafia.

«Sempre di più i ragazzi ci chiedono di correre il Palio – dice Emily Belgero, tra gli storici organizzatori della manifestazione - un tempo dovevamo impazzire per cercare i corridori, ora invece sono loro che si propongono per correre. Sono sempre di più e noi ne siamo contentissimi ed orgogliosi. E’ il segno che abbiamo fatto, credo sempre di più, un buon lavoro e che questa nostra manifestazione e tradizione, deve continuare a restare viva».