Ebarnabo (Fratelli d'Italia): «L'esercito ad Asti è necessario»

«L'esercito ad Asti è necessario, il Movimento 5 Stelle smetta di negare la realtà». Così il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Sergio Ebarnabo, risponde al consigliere comunale pentastellato Massimo Cerruti nella querelle scoppiata dopo che l'amministrazione Rasero ha fatto sapere che sta valutando l'ipotesi, ancora tutta da verificare nella fattibilità, di chiedere al Governo l'invio dei militari per presidiare la strade più a rischio di Asti. Questo dopo le ultime risse, soprattutto tra extracomunitari, avvenute in città a cominciare da quelle successe nella zona di corso Matteotti.

«Definire la richiesta dell’esercito una “certificazione di fallimento” significa non avere compreso né la situazione di Asti né la funzione del progetto Strade Sicure - commenta Ebarnabo - I militari non sostituiscono polizia, carabinieri e polizia locale e non ne sminuiscono il lavoro: garantiscono un presidio visibile e consentono alle forze dell’ordine di concentrare uomini e mezzi sulle attività operative e investigative. Dopo i ripetuti episodi nella zona della stazione, del Movicentro e di corso Matteotti, limitarsi a invocare genericamente il “presidio sociale” significa voltarsi dall’altra parte. La prevenzione sociale non può sostituire il controllo del territorio e il rispetto delle regole. Il fallimento non è chiedere una maggiore presenza dello Stato - conclude Ebarnabo - Il vero fallimento sarebbe lasciare soli cittadini, commercianti e forze dell’ordine. Sostengo quindi con convinzione la richiesta dell’amministrazione comunale affinché venga attivato al più presto un presidio dell’Esercito ad Asti. Il M5S scelga: stare dalla parte dei cittadini che chiedono sicurezza oppure continuare con la propaganda ideologica anche davanti all’evidenza».

A sostenere la linea dell'esercito è anche il parlamentare leghista Andrea Giaccone. «La risoluzione voluta dalla Lega e approvata in commissione difesa impegna il Governo a portare il contingente di militari impegnati nell'operazione Strade Sicure, da 6.800 a 10.000 unità, che potranno essere utilizzate per tutelare l'ordine pubblico e presidiare stazioni ferroviarie e luoghi sensibili per la sicurezza. L'aumento del contingente rappresenta un'occasione anche per i capoluoghi di provincia che finora erano sprovvisti dei presidi dell'esercito e quindi anche per il comune di Asti».

Anche per Giaccone «l'utilizzo dei militari affiancati alle forze dell'ordine va nella direzione di assicurare più sicurezza e può rappresentare un importante contributo di deterrenza in alcune aree della nostra città, come ad esempio la stazione e le vie limitrofe».