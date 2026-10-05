«Non voglio la luna, voglio una casa abitabile»

«Io non voglio la luna, voglio soltanto i miei diritti. L’alloggio me lo devono consegnare pulito, io lo restituisco pulito». Mario Pietropaolo ha 72 anni, è pensionato ed è alle prese da un mese con una situazione che non avrebbe mai immaginato. Il 5 settembre la cascina di frazione Perrona in cui abitava con la moglie è stata colpita dal grave incendio che ha distrutto la copertura di cinque delle sette unità abitative e costretto dieci persone a lasciare le proprie case. La loro abitazione non è stata raggiunta direttamente dalle fiamme, ma è stata dichiarata inagibile. Ora, mentre attende che possano partire le verifiche e i lavori necessari per rientrare nella propria casa, Pietropaolo si trova davanti a un secondo problema: l’alloggio temporaneo che il Comune gli ha assegnato.

La porta d'ingresso deteriorata

Le chiavi le ha ritirate il 30 settembre, ma nell'appartamento di strada Perrona 3 non è ancora entrato. Il sopralluogo mostra un'abitazione che necessita di diversi interventi prima di poter essere utilizzata: una porta d’ingresso deteriorata, porte mancanti o danneggiate, una cucina priva degli elementi essenziali e sanitari che, secondo quanto gli è stato comunicato, dovrebbero essere sostituiti. Nell’alloggio non è inoltre ancora attiva la fornitura elettrica, mentre l’acqua è disponibile.

«C’erano addirittura deiezioni nel water», racconta. «Una cosa proprio indegna di presentare un alloggio del genere». Pietropaolo sottolinea però che non sta chiedendo un appartamento nuovo né arredi di pregio. «Non è che vogliamo i mobili nuovi, ci mancherebbe. Però ci diano una mano, visto che abbiamo più di 70 anni e non ce la facciamo».

Ingresso del bagno

La soluzione dopo lo sfollamento

Dopo l'incendio, il Comune aveva messo a disposizione alcuni posti letto in una parrocchia. Pietropaolo e la moglie, però, erano stati ospitati dal figlio. Nei giorni successivi gli sfollati si erano rivolti all'amministrazione per trovare una soluzione temporanea. «Il sindaco ci aveva risposto che non poteva farci ospitare né in un B&B né in un albergo», racconta. Da qui la proposta degli inquilini: utilizzare per una sistemazione temporanea la somma che avrebbero normalmente destinato all'affitto, chiedendo al Comune di coprire l'eventuale differenza.

Dopo successive richieste sono invece stati individuati due alloggi popolari in strada Perrona 3, uno destinato alla coppia e l’altro a un’altra famiglia sfollata. «Se io rifiutavo, poi un domani mi avrebbero potuto dire: “Lei vuole la luna?”. Io vorrei solo una casa abitabile», ribadisce Pietropaolo.

Il problema, per lui, è anche quello delle spese. L'alloggio è vuoto: servirebbero almeno gli elementi indispensabili per cucinare e dormire. «Noi dovremmo comprare tutto, ma non si può. Siamo in uno stato d’emergenza e abbiamo due pensioni minime». A fronte di un canone d'affitto sociale esiguo, pari a circa 70 euro al mese, pesa anche la stima delle spese condominiali, che secondo Pietropaolo si aggirerebbero sui 2.500 euro all'anno. Una cifra difficile da sostenere per chi vive con la pensione minima e si trova a dover coprire i costi di una sistemazione provvisoria. A questo si aggiunge la necessità di una pulizia e di una sistemazione generale dell'appartamento. Gli assistenti sociali, riferisce, gli hanno comunicato che saranno sostituiti i sanitari e la serratura della porta d'ingresso. «Io ho chiesto anche la pulizia dell’alloggio».

La camera da letto

Pietropaolo non ritiene giusto dover sostenere personalmente lavori e spese per rendere utilizzabile l'alloggio. «Io da conduttore lo devo restituire pulito. Voglio soltanto che mi venga consegnato in condizioni dignitose», sostiene.

«Se fossimo più giovani, comprerei un fusto di bianco e mio marito lo darebbe. Ma noi non ce la facciamo», dice la moglie Angela. E Mario aggiunge: «Io sono asmatico e cardiopatico e soffro di vertigini».

Il desiderio di tornare a casa

C'è poi un'altra ragione per cui l'uomo considera l'alloggio di strada Perrona una soluzione esclusivamente temporanea. Il suo desiderio è tornare nella casa in cui viveva prima dell'incendio. Il proprietario dell'abitazione, racconta, si è messo a disposizione e avrebbe già individuato tecnici e ingegneri per procedere con il ripristino. In questo periodo, inoltre, non sta chiedendo né a lui né agli altri sfollati il pagamento dell'affitto. Ma prima occorre attendere la conclusione degli accertamenti legati all'incendio.

Nel frattempo, però, resta l'emergenza. E la richiesta dell'uomo è molto concreta: non una nuova casa, ma un alloggio temporaneo che possa essere realmente utilizzato. «Noi vogliamo soltanto avere un pezzo di cucina, un tavolo, un letto per dormire e una pennellata. Penso che sia veramente il minimo».

Poi la frase che più di tutte riassume la sua posizione: «Io non voglio vivere qua. Voglio tornare a casa mia. Ma fino a quando non potrò rientrare, vorrei avere un posto dignitoso dove stare».

Ora Pietropaolo attende di sapere quali interventi verranno effettivamente eseguiti nell'alloggio e in quali tempi.