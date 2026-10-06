Dal 11 al 14 ottobre il Monferrato incontra l’Arabia Saudita

Il Monferrato si prepara ad accogliere una delegazione della Culinary Arts Commission del Ministero della Cultura del Regno dell’Arabia Saudita. Dall’11 al 14 ottobre, quattro giorni dedicati alla conoscenza del territorio e alla gastronomia, ma anche alla ricerca di nuove opportunità di collaborazione nei settori del turismo, dell’agricoltura, dell’ospitalità e dell’impresa.

La visita è organizzata dall’associazione SiAmo il Monferrato e nasce da una relazione avviata negli ultimi anni tra i due territori. L’obiettivo è trasformare la conoscenza reciproca in una collaborazione più strutturata, mettendo in relazione due realtà geograficamente lontane ma accomunate.

Durante i quattro giorni la delegazione saudita avrà modo di conoscere alcune delle eccellenze del Monferrato, dalla cucina piemontese all’apicoltura, fino alla cultura del tartufo. In programma anche la visita alla Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Montiglio Monferrato e un incontro diretto con i trifulau, per scoprire il legame tra natura, territorio e tradizione.

Uno dei momenti principali sarà lunedì 12 ottobre a Palazzo della Provincia di Asti, dove la delegazione incontrerà i sindaci del Monferrato e i rappresentanti delle istituzioni impegnate nella promozione del territorio. La Culinary Arts Commission presenterà la propria attività e i progetti internazionali, con particolare attenzione al ruolo che la gastronomia può avere come strumento di dialogo tra culture.

Durante l’incontro si parlerà anche della possibilità per il Monferrato di avviare il percorso di candidatura a European Region of Gastronomy 2031, nell’ambito di IGCAT – International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism. Saranno presenti anche rappresentanti legati al percorso IGCAT, tra cui Mayada Badr, ambassador dell’organizzazione, e il professor Vincenzo Russo dell’Università Iulm di Milano, che porterà l’esperienza maturata nel percorso della Sicilia verso il riconoscimento di European Region of Gastronomy 2025.

La giornata di martedì 13 ottobre avrà invece un carattere più operativo. Al castello di Frinco la delegazione incontrerà un gruppo selezionato di produttori e imprese del Monferrato, in un appuntamento pensato per favorire il confronto diretto con operatori sauditi. L’obiettivo è individuare possibili collaborazioni commerciali, opportunità di esportazione, partnership e nuovi contatti.

Il programma permetterà inoltre agli ospiti di conoscere altre realtà del territorio, tra cui Orsolina28 a Moncalvo, e di vivere il paesaggio monferrino anche attraverso un viaggio sul treno storico Centoporte.

La collaborazione guarda infatti anche al turismo e alla possibilità di costruire nuovi itinerari rivolti al pubblico saudita, capaci di mettere insieme gastronomia, cultura, paesaggio, natura, ospitalità e patrimonio storico. Parallelamente, l’obiettivo è promuovere il Monferrato in Arabia Saudita attraverso nuovi canali e iniziative, creando occasioni di incontro con potenziali partner e investitori interessati a settori come l’ospitalità, il turismo, l’agricoltura, gli immobili storici e le attività commerciali.

Tra i progetti al centro del confronto c’è anche la possibilità per il Monferrato di contribuire all’Unesco International Food Atlas, con una sezione dedicata alla cucina tradizionale familiare e, in particolare, agli antipasti della tradizione preparati dalle nonne monferrine.

Il rapporto è pensato come uno scambio a doppio senso, questo perchè nel futuro, l’obiettivo è creare occasioni affinché produttori, professionisti, esperienze e progetti culturali del Monferrato possano essere presentati direttamente in Arabia Saudita, anche attraverso iniziative ed eventi organizzati dalla Culinary Arts Commission.

La visita si concluderà il 14 ottobre, dopo quattro giornate durante le quali la delegazione avrà incontrato istituzioni, imprese, produttori e rappresentanti della comunità locale.