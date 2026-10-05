La Crociera procede tra sorrisi e tappe indimenticabili: dopo Kotor all'orizzonte c'è Mikonos

Dal 2004 al 2026: più di vent’anni per un’iniziativa che riscuote costante successo e che accoglie tanti appassionati di viaggio. La Crociera nel Mediterraneo de “La Nuova Provincia” e “CalaMajor Viaggi” di via Brofferio è iniziata ufficialmente sabato, con partenza in bus da Asti, destinazione Venezia. I crocieristi sono saliti sulla nave Lirica di MSC per vivere un’esperienza indimenticabile di sette giorni. Prima tappa del viaggio, con partenza dal porto nel pomeriggio, la città montenegrina di Kotor e i suoi magnifici fiordi.

Una sosta, quella di domenica, che ha lasciato tutti i nostri crocieristi a bocca aperta: cittadina medioevale con centro storico cinto da mura a forma triangolare, ha regalato scorci di rara bellezza per tutti coloro i quali si sono immersi nel cuore della città, ammirando le chiese, la torre dell’orologio e il museo dei gatti. Kotor è infatti famosa per il nutrito numero di felini che accoglie i suoi visitatori. I più audaci, invece, si sono recati in cima alla fortezza per ammirare Kotor dall’alto: 1400 scalini per raggiungere la meta. Curiosità: lungo il percorso ci si è imbattuti su un turista statunitense che ha deciso di raggiungere la fortezza a ... piedi nudi.



Dopo un giorno di navigazione, e il consueto meeting tra i turisti e lo staff capitanato dall’immancabile Emanuela Vendraminetto, cicerone imprescindibile di 22 anni di viaggi, durante il quale sono state ripercorse le tappe delle passate edizioni attraverso immagini e l’intervista a Flavio Duretto, gli astigiani stanno raggiungendo in queste ore una delle mete più ambite del percorso, l’isola greca di Mykonos, dove resteranno sino a tarda sera per godere appieno delle bellezze elleniche, e Syros. L'Isola dei Venti è ideale per chi ama il divertimento nei beach club, le magnifiche spiagge, ma offre anche angoli romantici, botteghe di lusso, e storia antica.

Nel cuore di Chora (centro storico) la Piccola Venezia (Little Venice): case colorate costruite a ridosso del mare, il posto più scenico dove godersi l'aperitivo al tramonto. Poi i Mulini a Vento (Kato Mili), situati su una collina che domina la Piccola Venezia. Via Matoyianni è il vivace centro dello shopping, ricco di negozi di lusso, boutique e locali nascosti nei tipici vicoli bianchi e blu. La Chiesa di Panagia Paraportiani è la più famosa e fotografata, un capolavoro di architettura asimmetrica.

Syros, la tappa successiva, mai raggiunta dalla nostra storica crociera, capitale delle Cicladi, è un'isola unica con architettura neoclassica: Teatro Apollo, spiagge di qualità e tradizioni gastronomiche, perfetta per cultura e relax, a 78 miglia nautiche da Atene. Una zona mai scoperta, che rappresenta l'anello di congiunzione tra tradizione e inedito.





Ancona, città ducale, sarà la fermata che precederà il ritorno a Venezia dopo sette indimenticabili giorni, con possibilità di visitare Urbino e le grotte di Frasassi. In nave, su MSC Lirica, invece, non manca certo il divertimento, con i giochi in piscina, la serata revival Anni 60, 70, 80 e tanti appuntamwenti dedicati a tutte le età. Ventidue anni di crociera, e non sentirli: un’esperienza sempre con il sorriso.