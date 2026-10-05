Asti-Acqui: ancora disagi sulla linea ferroviaria: «La misura è colma»

Mattinata di disagi sulla linea ferroviaria Asti-Acqui Terme. Dopo i problemi che si sono susseguiti durante l’estate, anche lunedì 5 ottobre pendolari e studenti hanno dovuto fare i conti con cancellazioni, corse limitate e ritardi, con ripercussioni sull’intero servizio del mattino.

A creare le maggiori difficoltà è stato il treno delle 6.44 in partenza da Acqui Terme, una delle corse maggiormente utilizzate dagli studenti per raggiungere le scuole di Asti. Il convoglio è stato limitato a Montegrosso d’Asti a causa di un problema a un passaggio a livello locale. A complicare ulteriormente la situazione, secondo quanto segnala il Co.M.I.S. Coordinamento per la Mobilità Integrata e Sostenibile APS, non sarebbe stato attivato il previsto bus sostitutivo.

Per molti studenti, quindi, raggiungere le scuole è diventato impossibile senza l’intervento dei genitori, chiamati dai giovani per accompagnarli ad Asti. Il guasto ha inoltre provocato ripercussioni sulle altre corse della mattinata, generando una sequenza di ritardi e cancellazioni.

Nel dettaglio, il treno 11563 ha registrato 7 minuti di ritardo, il 11564 49 minuti, mentre il 11566 è stato cancellato da Nizza Monferrato ad Asti. Il 11565 ha accumulato 34 minuti di ritardo, il 11568 22 minuti e il 11570 35 minuti. Cancellato anche il 11567 da Asti a Nizza Monferrato.

Una situazione che riaccende la polemica dei pendolari, già alle prese da mesi con le criticità della linea. «La misura è colma», sottolinea il Co.M.I.S., evidenziando come chi utilizza quotidianamente il treno non abbia più la garanzia di arrivare a destinazione in orario, nonostante il costo degli abbonamenti. A preoccupare è anche la frequenza con cui i problemi si ripresentano negli stessi punti della linea. «Non si comprende come non si riescano a risolvere i problemi dal punto di vista tecnico, visto che si verificano quasi sempre negli stessi punti».

Da qui la richiesta all’Assessorato regionale ai Trasporti e all’Agenzia della Mobilità Piemontese di assumere una posizione più decisa nei confronti di RFI e Trenitalia, affinché vengano individuate soluzioni concrete alle criticità della Asti-Acqui.