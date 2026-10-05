Domenica in tutto il Piemonte torna la rassegna Castelli Aperti

La rassegna "Castelli aperti" prosegue e nell'astigiano saranno visitabili numerosi castelli e luoghi del patrimonio storico, artistico e architettonico del nostro territorio per tutta la giornata, domenica 11 ottobre.

Castelli, palazzi, ville, torri e giardini storici aprono le loro porte per far conoscere ai visitatori luoghi carichi di storia, spesso custodi di collezioni, arredi originali e racconti che attraversano i secoli.

A Castagnole delle Lanze sarà possibile salire sulla Torre del Conte Ballada di Saint Robert, con orario dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 15 alle 17. Disponibili due modalità di ingresso: solo risalita 3€, oppure risalita con calice di vino 8€.

Visite libere nell'area del Castello di Castelnuovo Calcea, durante l'orario dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito.

Al Museo Arti e Mestieri di un Tempo di Cisterna d'Asti disponibilità di visite guidate alle ore 15 e 17. L'ingresso ha un costo di 7€. Per informazioni è possibile telefonare al 0141 979021.

Visite anche nella splendida cornice fiabesca al Castello di Rorà di Costigliole d'Asti. Sarà possibile ammirare il castello al mattino dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Spazio anche a due mostre, "Rorarte 2026 – Rosso di Terra” che propone un percorso visivo che intreccia memoria, appartenenza e radici con il rosso come elemento cromatico, simbolico o narrativo. La seconda esposizione “Oltre l'Orizzonte delle Forme” è la mostra personale di Rodolfo Premoli a cura di Alessandro Bosio. Il costo d'ingresso è di 5€.

Infine, sempre nella provincia, visita ad accesso libero alla torre di San Giorgio Scarampi, dalle 09.00 alle 19.00.

Ma la rassegna non si limita alla sola provincia astigiana, saranno numerose le aperture anche in provincia di Torino, Alessandria, Cuneo, Biella e Novara. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dedicato.