Sicurezza ad Asti? L'amministrazione valuta la possibilità di chiedere l'intervento dell'esercito

L'ultima rissa avvenuta qualche sera fa in corso Matteotti, ripresa anche da un passante che hai poi condiviso il video sui social, ha riacceso la querelle sulla sicurezza ad Asti. Non solo in corso Matteotti, zona dove il tema è molto sentito anche a causa di precedenti liti e aggressioni in strada, una avvenuta la scorsa settimana, che di solito coinvolgono cittadini extracomunitari che abitano nel quartiere. Anche più in centro ci sono stati casi di liti tra giovani, maranza o meno, che puntualmente vengono raccontate, con o senza video.

Anche per questo l'amministrazione comunale guidata dal centrodestra ha riaperto un confronto sulla possibilità di chiedere al Governo l'invio ad Asti dell'esercito. Solo un'ipotesi perché non ci sono certezze che possa essere fattibile, con quali tempistiche e con quali risultati. «La questione va innanzitutto inquadrata nel contesto nazionale - spiega l'assessore alla sicurezza Luigi Giacomini di Fratelli d'Italia - Esistono programmi, come “Strade Sicure” e “Stazioni Sicure”, che prevedono la possibilità di impiegare personale dell’esercito a supporto delle forze dell’ordine in determinati contesti. Per quanto riguarda Asti, si tratta al momento di un’ipotesi che stiamo approfondendo. Stiamo cercando di capire, insieme alle autorità competenti, se ci siano le condizioni e i presupposti per avanzare una richiesta e se questo strumento possa essere concretamente applicabile alla nostra città. Non c’è quindi, al momento, alcuna decisione definitiva né un contingente già assegnato ad Asti. È semplicemente una possibilità che riteniamo corretto valutare, alla luce delle esigenze di sicurezza del territorio».

Tutto questo alla luce del fatto che la Commissione della Camera dei Deputati ha dato il via libera all’aumento di 10.000 militari nelle città capoluogo. «Saranno operativi in sessantuno città oltre a quelle già attive - continua l'assessore - Si sta valutando se anche Asti può rientrare». Ma il tema fa discutere a livello politico e c'è chi vede la proposta come «l'ammissione formale di un fallimento totale».

«È un dato politico indiscutibile: - commenta il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Massimo Cerruti - abbiamo la stessa amministrazione comunale di centrodestra al governo della città da ormai nove anni e da quattro anni un Governo nazionale a trazione Fratelli d’Italia. Ad Asti perfino l’assessore alla Sicurezza è un esponente di punta dello stesso partito di Giorgia Meloni. Di fronte a questo quadro di filiera istituzionale perfetta, vedere che l’unica “ricetta” sia quella di schierare i militari nelle strade significa una sola cosa: sulle politiche di sicurezza e di controllo del territorio hanno sbagliato tutto».

«Chiedere l'esercito equivale a una resa incondizionata che finisce per sminuire e infangare lo straordinario e quotidiano lavoro svolto dalla polizia municipale e dalle forze dell’ordine, lasciate sole a tamponare le falle di una gestione politica fallimentare - continua Cerruti - Mentre l'amministrazione locale si attarda a guardare a se stessa, impegnata a spartirsi cariche, poltrone e prebende, il nostro territorio subisce i veri contraccolpi di questa assenza di visione: degrado, crescita delle povertà e microcriminalità diffusa. La sicurezza si costruisce con il presidio sociale, la prevenzione, la vivibilità dei quartieri e la presenza costante sul territorio, non con gli slogan elettorali».

Sulla questione interviene anche il candidato a sindaco Daniele Carollo (Voice of People – Lista Civica Asti). «La sicurezza in zona stazione va affrontata con fatti concreti, non con promesse - spiega diffondendo un altro video con quattro persone extracomunitarie che vengono alle mani vicino al parcheggio del Babilano - Insieme a Davide Viarengo, nostro candidato, ho effettuato un sopralluogo nell’area della stazione ferroviaria e le immagini, riprese intorno alle ore 19, documentano la presenza di più persone stazionanti sul marciapiede, attorno a un veicolo in sosta, in una delle vie adiacenti allo scalo. Non si tratta di accusare nessuno, ma di prendere atto di dinamiche che alimentano la percezione di insicurezza tra pendolari e residenti che ogni sera attraversano quella zona».

Carollo chiede all'amministrazione comunale e alle forze dell'ordine «un maggiore presidio del territorio nelle fasce orarie 18-21; verifica e potenziamento dell’illuminazione pubblica nei punti critici; controllo del funzionamento delle telecamere di videosorveglianza già installate; controlli mirati per prevenire bivacchi e assembramenti impropri su suolo pubblico».