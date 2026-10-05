Il Castigliano festeggia vent’anni di moda: al Teatro Alfieri sfila "Archivio Futuro"

Vent’anni di creatività, ricerca e passione per la moda, raccontati attraverso gli abiti di chi quel percorso lo sta costruendo e di chi, invece, lo ha già portato nella propria vita professionale. Il corso di Moda e Abbigliamento Made in Italy dell’I.I.S. "A. Castigliano" di Asti ha festeggiato il suo ventesimo anniversario con "Archivio Futuro – 20 anni di moda" con l'annuale sfilata, quest'anno nella cornice di Teatro Alfieri.

A indossare le creazioni sono stati gli alunni di tutte le classi del corso, insieme a numerosi ex allievi, alcune delle quali oggi laureate, mamme e persino colleghe insegnanti.

«Una giornata che celebra i vent'anni del corso moda e che rappresenta un excursus storico della scuola, ma anche un'esaltazione del Made in Italy, elemento fondamentale per il nostro corso e per la nostra città», ha sottolineato la dirigente scolastica Martina Gado. La sfilata, da lei definita "teatrale", ha trovato nel Teatro Alfieri, definito il salotto della città, la cornice ideale per raccontare questo percorso.

L'evento, suddiviso in due grandi sezioni, è stato presentato dalla docente Chiara Cuniberti e accompagnato dalle selezioni musicali di Marcello Manzo, per l'occasione nelle vesti di dj.

La prima parte ha portato in passerella la collezione di quest'anno, con oltre trenta modelli ispirati ai monumenti e ai luoghi simbolo del Piemonte. Un lavoro di ricerca sul patrimonio storico e culturale del territorio, trasformato dagli studenti in abiti, forme e texture: dall'Asti Spumante alla Fiat, protagonista anche della copertina dell'evento, dalle chiese romaniche alla Reggia di Venaria, dalla lana di Biella ai fiori di Verbania.

Gli studenti si sono messi alla prova come veri e propri "artigiani 4.0", sperimentando tecniche e lavorazioni non convenzionali. Tra le realizzazioni più particolari, due abiti gemelli bianchi con corpetti impreziositi da cristalli ottenuti direttamente sul tessuto attraverso una reazione chimica di cristallizzazione.

La seconda peculiarità nel lavoro di creazione degli studenti, è stata l'attenzione al recycling: tessuti e accessori utilizzati per le creazioni provengono infatti da materiali di scarto, recuperati e trasformati attraverso tecniche di upcycling.

Una parte della collezione era già stata presentata all'interno della mostra "L'arte del tessuto, il tessuto nell'arte", allestita a Palazzo Mazzetti in collaborazione con Confartigianato Imprese Piemonte e Nazionale e curata insieme a Samantha Panza. L'esposizione, ha registrato durante l'estate quasi 10mila visitatori, invece altri abiti erano stati invece protagonisti di uno shooting fotografico realizzato a Palazzo Mazzetti in occasione della visita del presidente nazionale di Confartigianato Imprese, Marco Granelli.

In passerella anche gli abiti vincitori del Concorso regionale per la promozione del Made in Italy, un riconoscimento significativo per l'istituto, che porta proprio questa dicitura nella denominazione del corso. Il Castigliano è stato premiato dalla Regione Piemonte per tre anni consecutivi e il contributo regionale legato al concorso ha permesso di sostenere anche l'organizzazione della sfilata al Teatro Alfieri.

La seconda parte dello spettacolo ha invece riportato il pubblico indietro nel tempo, ripercorrendo le tappe più significative dei vent'anni dalla nascita del corso. Una ventina di abiti, selezionati tra le creazioni più apprezzate delle collezioni realizzate negli anni, sono tornati in passerella indossati proprio dalle ex allieve. Dal Palio agli Alfieri e Casanova, dall'Oriente alla paleontologia, fino al mare: temi diversi che hanno accompagnato la crescita creativa e progettuale degli studenti, diventando testimonianza dell'identità costruita dal corso nel tempo.

Un anniversario che è stato anche l'occasione per ricordare le persone che hanno contribuito a dare forma a questa esperienza. La dirigente Gado ha ringraziato il corpo docente, il personale scolastico e l'amministrazione comunale per aver messo a disposizione il teatro, riservando un riconoscimento particolare all'ex preside Rapetti e al professor Antonio Francesco Lepore, per la lungimiranza con cui vent'anni fa è stato avviato il percorso di studi.

Non sono mancati i riferimenti ai risultati ottenuti dagli studenti anche al di fuori delle aule, come nelle competizioni WorldSkills, con piazzamenti sul podio regionale e la partecipazione alle selezioni nazionali.