Al via la nuova stagione di vaccinazione antinfluenzale: somministrazioni differenziate e rete territoriale rafforzata

La Regione Piemonte sta per dare il via alla campagna di vaccinazione antinfluenzale stabilendo un calendario di avvio differenziato per i vari target della popolazione. I primi ad accedere alla somministrazione del vaccino saranno i bambini, a partire dall'8 ottobre, attraverso i pediatri di libera scelta; dal 13 ottobre la campagna si estenderà agli adulti grazie al coinvolgimento dei medici di medicina generale e delle farmacie territoriali che aderiscono all'iniziativa. L'obiettivo è rafforzare la tutela delle persone maggiormente esposte al rischio di complicanze, contenere i flussi di accesso ai pronto soccorso ed prevenire le co-infezioni con altri virus respiratori.

I dati relativi alla precedente stagione 2025-2026 testimoniano oltre 840 mila persone vaccinate sul territorio regionale, evidenziando un trend in crescita rispetto agli 815 mila interventi della stagione ancora precedente. Nonostante l'incremento generale, lo scorso anno la copertura tra i cittadini di età pari o superiore a 65 anni si è fermata al 51%, spingendo l'amministrazione regionale a fissare traguardi più ambiziosi per quest'anno. In conformità con le linee guida nazionali e regionali, è stato individuato come obiettivo minimo il raggiungimento del 75% di copertura nella popolazione target, identificando nel 95% la soglia ottimale di protezione.

L'assessore regionale alla Sanità, Federico Riboldi, ha sottolineato la necessità di incrementare l'adesione tra la popolazione anziana e fragile, ricordando come l'influenza possa determinare conseguenze particolarmente severe nei soggetti vulnerabili. Ha poi spiegato che la sinergia tra medici di famiglia, pediatri, farmacie e servizi vaccinali delle Asl punta a garantire un accesso capillare e agevole su tutto il territorio piemontese.

La vaccinazione viene raccomandata prioritariamente ai cittadini dai 60 anni di età, ai soggetti fragili di ogni fascia anagrafica, agli ospiti delle strutture residenziali di lunga degenza e agli operatori sanitari e sociosanitari. La profilassi è fortemente raccomandata e offerta gratis ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni compiuti, riservando contestualmente una particolare attenzione alle donne in gravidanza, alle puerpere e alle categorie professionali esposte. Un'attenzione specifica sarà inoltre dedicata ai presidi ospedalieri e alle strutture residenziali, organizzando campagne dedicate a degenti e personale nei reparti maggiormente esposti.

Per usufruire della somministrazione, i cittadini faranno riferimento al proprio medico o al pediatra, oppure potranno rivolgersi alle farmacie aderenti e ai centri vaccinali predisposti dalle Asl. Le sedi, gli orari e le modalità operative sono pubblicati e consultabili sui portali istituzionali delle Aziende Sanitarie Locali e della Regione. La periodica mutazione dei ceppi virali rende indispensabile il rinnovo annuale della vaccinazione durante il periodo autunnale, ma la campagna proseguirà oltre il 31 dicembre e la somministrazione potrà avvenire anche ad epidemia già avviata.

L'appuntamento vaccinale rappresenta anche un'occasione per verificare ed eventualmente integrare la copertura contro altre patologie quali Herpes Zoster, pneumococco, difterite, tetano e pertosse, con la possibilità di somministrazione simultanea dei vaccini contro il Covid-19 ed Rsv. Tra le principali novità operative figura inoltre l'estensione del servizio presso le farmacie aderenti, dove sarà possibile effettuare anche la vaccinazione antipneumococcica per gli adulti mai vaccinati appartenenti alle coorti di nascita dal 1952 al 1961.