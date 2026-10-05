Si prepara al taglio del nastro il nuovo asilo nido di Mombercelli "Il germoglio" [VIDEO]

Tutto pronto per il taglio del nastro inaugurale all'asilo nido "Il germoglio", la nuova struttura realizzata dall'amministrazione comunale di Mombercelli accanto all'edificio della scuola media grazie ad un importante finanziamento del Pnrr. «Si tratta di un grande risultato per il Comune di Mombercelli e di un servizio ormai fondamentale per le famiglie: Mombercelli in prima battuta era esclusa dal finanziamento, ma grazie alla tenacia e al coraggio dell'amministrazione e degli uffici che ci hanno supportato in questo percorso siamo riusciti a ottenere un finanziamento di 480.000 euro che ha coperto le spese dell'intervento».

Il nuovo asilo nido per i bimbi da zero a due anni avrà 20 posti disponibili e si inserisce in un più ampio progetto dell'amministrazione comunale mombercellese relativo all'offerta educativa. «L’asilo nido è stato pensato accanto alla scuola media, in un’area dove si inserisce la realizzazione della nuova mensa scolastica, anch'essa recentemente terminata. Il progetto prevede inoltre l’ampliamento dei parcheggi e la creazione di un’area verde attrezzata, configurando così un vero e proprio polo scolastico integrato».

La cerimonia inaugurale è fissata per sabato 17 ottobre alle 17: si inaugurerà l'asilo nido, ma anche la nuova mensa scolastica. L'appuntamento si inserisce nel programma di festa del weekend dedicato alla Fiera nazionale del tartufo bianco di Mombercelli, giunta alla 45esima edizione.