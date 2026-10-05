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Inaugurazione

Si prepara al taglio del nastro il nuovo asilo nido di Mombercelli "Il germoglio" [VIDEO]

Appuntamento il 17 ottobre alle 17 nell'area della scuola media accanto alla quale è stata realizzata dal Comune la nuova struttura. Inaugurazione anche per la nuova mensa scolastica

Marta Martiner Testa

Marta Martiner Testa

05 Ottobre 2026 10:12:46

Il sindaco di Mombercelli Ivan Ferrero presenta il novo micronido "Il germoglio"

Il sindaco di Mombercelli Ivan Ferrero presenta il nuovo micronido "Il germoglio"

Tutto pronto per il taglio del nastro inaugurale all'asilo nido "Il germoglio", la nuova struttura realizzata dall'amministrazione comunale di Mombercelli accanto all'edificio della scuola media grazie ad un importante finanziamento del Pnrr. «Si tratta di un grande risultato per il Comune di Mombercelli e di un servizio ormai fondamentale per le famiglie: Mombercelli in prima battuta era esclusa dal finanziamento, ma grazie alla tenacia e al coraggio dell'amministrazione e degli uffici che ci hanno supportato in questo percorso siamo riusciti a ottenere un finanziamento di 480.000 euro che ha coperto le spese dell'intervento».

Il nuovo asilo nido per i bimbi da zero a due anni avrà 20 posti disponibili e si inserisce in un più ampio progetto dell'amministrazione comunale mombercellese relativo all'offerta educativa. «L’asilo nido è stato pensato accanto alla scuola media, in un’area dove si inserisce la realizzazione della nuova mensa scolastica, anch'essa recentemente terminata. Il progetto prevede inoltre l’ampliamento dei parcheggi e la creazione di un’area verde attrezzata, configurando così un vero e proprio polo scolastico integrato».

La cerimonia inaugurale è fissata per sabato 17 ottobre alle 17: si inaugurerà l'asilo nido, ma anche la nuova mensa scolastica. L'appuntamento si inserisce nel programma di festa del weekend dedicato alla Fiera nazionale del tartufo bianco di Mombercelli, giunta alla 45esima edizione.

Si prepara ad accogliere i bimbi il nuovo asilo nido di Mombercelli

"Il germoglio", realizzato dall'amministrazione comunale accanto alla scuola media, ha ottenuto l'ok della Commissione di Vigilanza e lunedì è in programma l'Open day per le famiglie. Pronta anche la nuova mensa scolastica, mentre procede l'opera di riqualificazione della scuola dell'infanzia

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